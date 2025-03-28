◇インターリーグドジャース―タイガース（2025年3月27日ロサンゼルス）ドジャースのトミー・エドマン外野手（29）が27日（日本時間28日）、本拠での米開幕戦となったタイガース戦に「5番・中堅」で先発出場。第1打席で今季のチーム本拠初本塁打となる先制の2号ソロを放った。2回1死の第1打席で相手先発・スクバルの95・7マイル（約154キロ）の速球を捉え、左翼席へ2号ソロを放り込んだ。先制アーチに本拠ファンも立ち上