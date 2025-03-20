マッチングアプリでは、ときに「あなた何者なの!?」と言いたくなるような人物がいるようです。まさかすぎる正体に、驚きを通り越してぼう然としてしまうなんてことも……。今回は「マッチングアプリで出会った彼の衝撃的事実を知った瞬間」にまつわるエピソードをご紹介します。「御曹司ってこと!?」「マッチングアプリで出会った彼とは、共通の趣味があったためすぐに意気投合。何度かデートをして、付き合うことになりました。夜