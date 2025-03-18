山田邦子が、失礼な態度を繰りひろげる後輩に対してブチギレ寸前に。千鳥らが「こわっ！」「やばいやばい」と震え上がる場面があった。【映像】「ぶっ飛ばすときぶっ飛ばす」ブチギレ寸前の山田邦子『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには井桁弘恵が登場した。借金＝悪