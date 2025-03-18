端末単位で管理されるらしいぞどこにいても仕事からは逃げられない!? リモートワークの一長一短／理系の人々6（1）「文系」と「理系」。世の中では、人を2種類に大きく分けて分類することがあります。でも「理系っぽさ」って、実際はどういうこと…？と疑問に思う方も少なくないのではないでしょうか。WEB系エンジニアとして働いていた漫画家のよしたにさんは、自他共に認める「理系」の人。気になるところにはとことんこだわりを