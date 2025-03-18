激動の芸能界で絶え間なく売れつづけ、テレビに出演しつづける芸能人は一握りの存在です。入れ替わりが激しいだけでなく、ライフイベントの変化の影響を受けやすい女性タレントにおいては、その傾向はより顕著かもしれません。そうしたなか、テレビからは姿を消してしまった今でも、新たな自分の居場所を見つけて輝いている人々も。今回は小森純さんに片瀬那奈さん、そしてマリエさんの現在にフィーチャーします。◆小森純“、