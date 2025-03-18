女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2019年3月27日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝アラサーになると結婚式に呼ばれることも多くなりますよね。多い人だと月1で結婚式に行くことも。参加経験が増えるとその分、良い部分と悪い部分の両方に気がつくようになるのではないでしょうか。筆者の知人には「結婚式評論家」と