兵庫県警本部指定暴力団神戸山口組組長の自宅で1月に発生した火災で、兵庫県警は3日、現住建造物等放火や住居侵入などの疑いで浜松市中央区の無職鈴木正二容疑者（75）＝銃刀法違反で起訴＝を再逮捕した。県警は容疑者が暴力団関係者とみて、抗争事件の可能性も視野に調べる。再逮捕容疑は1月19日午後6時20分〜45分ごろ、神戸市北区の組長宅の敷地内に侵入し、建物の一部や車2台に火を付けて燃やした疑い。県警によると、現