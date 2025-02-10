auオンラインショップでiPhone16などの割引が増額 MNPで最大4万円割引ケータイ Watch

auオンラインショップでiPhone16などの割引が増額 MNPで最大4万円割引

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • auオンラインショップで実施されている割引特典が増額されている
  • iPhone 16やiPhone 15などが最大4万4000円割引で購入できる
  • povo2.0や他社からの乗り換え(MNP転入)で4万4000円割引される
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