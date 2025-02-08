¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Û¤ó¤³¤ó¡Ê61¡Ë¤¬8Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£7Æü¸áÁ°¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ÈÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ë¤è¤ë½é¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎºÝ¤Ë¤ß¤é¤ì¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö2Ê¸»ú¡×¤Ç¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂçÅýÎÎ¼¹Ì³¼¼Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñÃÌËÁÆ¬¤ÏÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢NHK¤âÀ¸Ãæ·Ñ¤Ç2¿Í¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤òÊó¤¸¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥«¥é¡¼¤Î¤¤¤¹¤ËºÂ¤Ã¤¿ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢ºÂ¤êÊý¤¬¾¯¤·¤À