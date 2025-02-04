クリスピー･クリーム･ドーナツ･ジャパンは2月15日から、飴やグミなどでデコレーションした新食感の新商品「Candy Box」3種をクリスピー･クリーム･ドーナツ全店(催事及びKKD店舗以外の小売店を除く)で発売する。クリスピー･クリーム･ドーナツ 「Candy Box」【関連記事】サーティワンひな祭り2025「サンリオ ひなだんかざり」予約実施、ハローキティ･ディアダニエル･マイメロディ･クロミ･マイスウィートピアノのチョコレート付き「Ca