米鉄鋼大手USスチールの工場＝2019年2月、米ペンシルベニア州（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米鉄鋼大手USスチールが30日発表した2024年10〜12月期決算は、純損益が8900万ドル（約140億円）の赤字（前年同期は8千万ドルの赤字）だった。鋼材価格の下落や需要減少などが響いた。売上高は15％減の35億900万ドルだった。同時に発表した24年通期は、純利益が前期比57％減の3億8400万ドル、売上高は13％減の156億4千万ドル。決算