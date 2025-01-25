冬のまっただ中にもかかわらず、花粉が飛び始めている。東京都は今月８日、１９８５年の調査開始以来最も早い飛散開始を確認。全国的にも飛散は早めで、大量に飛散する地域もあると予測される。温暖化が原因との見方もあり、専門家は「症状を感じたら早めに医療機関を受診してほしい」と呼びかけている。クリニックに列東京都品川区の「ながくら耳鼻咽喉科アレルギークリニック」では例年、２月に入った頃から花粉症患者が来院