遺品整理は骨が折れる作業ですが、遺品整理をしている中で昔のお札が出てくることもあるかもしれません。 聖徳太子の1万円札は現在見かけることの少ない紙幣ですが、その価値はどの程度なのでしょうか？ また、少額だからといってもらっても大丈夫なのでしょうか？ 本記事では、聖徳太子の1万円札の価値と、遺品整理で見つけた際の注意点を解説します。 聖徳太子の1万円とは？ その価値は？ 今まで日本の紙幣に