押収された「媚薬ハチミツ」を手に持つフランス税関の職員/Douane Française（ＣＮＮ）ハチミツに勃起障害（ＥＤ）の治療薬を混ぜた、いわゆる「媚薬ハチミツ」が海外から不法輸入されているとして、フランスの税関が注意を呼びかけている。税関の発表は２０日。媚薬ハチミツの押収量はここ数年で増加し、２０２４年は過去最高となっていた。昨年１１月にはマルセイユの港で、マレーシアから到着した貨物から８６万製品、重量