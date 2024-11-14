大谷翔平の50号記念球は台湾の投資会社が落札したドジャース大谷翔平投手の「50号記念球」が13日、台湾・台北市で展示された。このオフにオークションに出品されていたが、10月22日（日本時間23日）に手数料込みで439万2000ドル（約6億6727万円＝落札時のレート）で台湾のIT関連企業が落札していた。日本のファンからも「秘宝レベル」「台湾でも大谷人気」と興味の声があがっている。大谷は9月19日（同20日）の敵地・マーリ