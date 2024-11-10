Appleが、ロック状態にあるiPhoneを一定時間が経過すると自動的に再起動する「inactivity reboot(非アクティブ時再起動)」という機能をiOS 18.1にひそかに追加したことがわかりました。Apple Quietly Introduced iPhone Reboot Code Which is Locking Out Copshttps://www.404media.co/apple-quietly-introduced-iphone-reboot-code-which-is-locking-out-cops/Here's why iPhones were rebooting themselves, according to expert
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