11月1日、アイドルグループ・の楽曲『ALL or NOTHING』のミュージックビデオ（MV）が公開されないことが、所属音楽レーベルStorm Labelsの公式サイトで発表された。【写真】ついに開業間近か、大野が出資する宮古島リゾートホテル歌詞に「ジャニーズ代表」という言葉がは11月3日にデビュー25周年を迎え、その記念企画の一環として3日に全MVが公開される予定だった。当然、『ALL or NOTHING』もそのうちの1曲であったが、公