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「半同棲報道」フジテレビ山本賢太アナと杉原千尋アナが動画で謝罪

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 「半同棲報道」が出たフジテレビの山本賢太アナと杉原千尋アナ
  • 26日までにYouTube動画で「あるまじき行動でした」などと謝罪した
  • 最後には、同じマンションに住んでいる件が曲解されてしまったと説明した

◆「半同棲報道」フジテレビの山本賢太アナと杉原千尋アナが謝罪

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