平壌での記念コンサートで披露された金正恩氏を称える歌の動画がＳＮＳで拡散した/KCTV（ＣＮＮ）北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記を「偉大な指導者」「親しみやすい父」とたたえる歌の動画が動画投稿アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」で拡散し、韓国当局が反韓の「心理戦」と警戒して規制に乗り出した。韓国のメディア規制当局は２０日、この歌へのアクセスを遮断すると発表した。北朝鮮の朝鮮中央通信によると、