½÷Í¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÀ¾ÅÄ¤Ò¤«¤ë¡Ê51¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£À¾ÅÄ¤Ï14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö²ÐÍËÆü¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö²¿Ç¯¤Ö¤ê¤À¤í¤¦¤«¡©¡©¤¢¤Ã¤­¡¼¤È¡ÊÃæÀî¹¸¶µ¤µ¤ó¡Ë¤È¶¦±é¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÉáÃÊ¤Ï²È¤Ç¸«¤Æ¤ë¤Î¤ÇÀ¸½Ð±é¤Ï¿·Á¯¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë³Á½Â°»¤Î¼Ì¿¿¤âÅºÉÕ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥Í¥Ã¥È¤Ç¤·¤«Çã