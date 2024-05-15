「人に隠れて悪を切る」――30年前に子供だった大人たちのために、あの戦隊ヒーローが帰ってくる。スーパー戦隊シリーズ18作目「忍者戦隊カクレンジャー」。1994年2月からテレビ朝日系列で放送されていた、忍者ヒーローたちが妖怪軍団と戦う特撮テレビドラマだ。かつての彼らの戦いを思い出すと胸が熱くなる、という読者もいるのではないだろうか。2024年5月11日、バンダイスピリッツ（本社：東京都港区）が発表したのは、そんなカ