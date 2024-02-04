全員が幼馴染で元不良のBAD HOPが、自身が通った中学校を訪れた。校内に入ると、当時の記憶が蘇り、「初めての逮捕は13歳」「学校に居るだけで警察が来る」などの壮絶な経験を明かした。【動画】BAD HOP、不良だった中学生時代の写真『BAD HOP 1000万1週間生活』は、神奈川・川崎の幼馴染で結成された8人組ヒップホップ・クルー、 BAD HOPの冠番組。人気絶頂の中、2024年2月に東京ドームで解散ライブを開催することを発表した