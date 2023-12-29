テレビアニメ『キン肉マン』シリーズの新作『キン肉マン』完璧超人始祖編（2024年放送）のキャスト情報が発表された。主人公・キン肉マン役を宮野真守が担当する。また、1983年放送の1作目でキン肉マンを演じた神谷明も出演し、キン肉マンの実の父にして先代のキン肉星第57代大王であるキン肉真弓と、ハワイチャンピオンの座を999回連続防衛し、超人界難攻不落のタイトルに押し上げた関節技の達人であるキン肉マンの師匠・プリン