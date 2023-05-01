All About編集部は4月13〜16日、全国10〜60代の500人を対象に「平成に放送したドラマ」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、平成10年代（1998〜2007年）に放送したドラマの人気ランキングを紹介します。 【30位までのランキング結果を見る】第3位：『ショムニ』112票3位にランクインしたのは、1998年に放送が始まった『ショムニ』（フジテレビ系）。「ショムニ」と呼ばれる庶務二課で奮闘するOLたちが主役。シリ