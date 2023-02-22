東京都内で働くアオイさん（仮名・30代）は、ぎゅうぎゅう詰めの満員電車に乗りながら、大きなリュックや角型のバッグで圧迫してくる他の乗客に苛立ちを募らせていた。身動きが取れない状況が続く中、「トドメを刺す気か」と言わんばかりのバッグを持った客が乗り込んできた。前に抱えているのは、無数の鋲（スタッズ）がついたパンク・ロック系のリュック（トゲトゲリュック）だ。「あれはクッパか」「もはや凶器なのではないか」