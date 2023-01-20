セレブタレントのキム・カーダシアン（４２）が、故ダイアナ妃が所有していたネックレスを落札した。ピープル誌によるとキムは、１９９７年に自動車事故により３６歳で他界したダイアナ妃がかつて身に着けていたダイヤモンドがちりばめられたアメジスト入りのアッタラー（英国王室御用達のジュエラーであるガラードの元ＣＥＯで亡き妃の友人の名）十字架ペンダントを、サザビーズの毎年恒例