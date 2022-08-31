リーズナブルにおしゃれアイテムが揃うことで人気の【GU（ジーユー）】。今回は、ガシガシ使いたくなる「高見えバッグ」に注目！ 驚きのプライスで購入できるバッグを取り入れて、コスパよくおしゃれを楽しみましょう♡ 夏のコーデにハマりそうなクロシェ巾着 フランス語でかぎ針編みを意味する“クロシェ”を採用したこちらのバッグ。夏らしい涼し気な雰囲気をまとうアイテムは、シンプルなコ&#