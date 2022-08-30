工場から出荷されたままの状態の初代iPhoneがオークションに出品され、3万5414ドル(約490万円)で落札されました。Apple iPhone (First Generation, Sealed) | Sold for $35,414 | RR Auctionhttps://www.rrauction.com/auctions/lot-detail/346191606445046-apple-iphone-first-generation-sealed-/これが2022年8月18日まで実施されたオークションで落札された、未開封の初代iPhoneです。箱にプリントされたiPhoneのホーム画面には
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