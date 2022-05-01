日本の空の玄関口、成田空港（千葉県成田市）。その一角に“秘境”があると聞いた。それは現役の鉄道駅だという。期待と戸惑いを胸に訪れたのは、東京と成田空港を結ぶ京成電鉄の東成田駅である。現在は乗降客数が1日1500人の小さな駅だが、そこは1991年まで「成田空港駅」を名乗る主要なターミナル駅で、まるで時計の針が30年止まっているような不思議な空間だった。【倉岡一樹、写真も】なぜ減り続ける？新幹線や特急の「自由