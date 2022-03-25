怪我で辞退した大迫の「15番」のユニフォームを持ってメンバー全22人で集合写真撮影森保一監督率いる日本代表は、3月24日に行われたカタール・ワールドカップ（W杯）アジア最終予選第9節オーストラリア戦で2-0と勝利し、7大会連続のW杯出場を決めた。怪我で参加辞退となったFW大迫勇也（ヴィッセル神戸）は試合後にインスタグラムを更新し、大迫の「15番」のユニフォームを持ったDF吉田麻也（サンプドリア）を中心としたメンバー