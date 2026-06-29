U-KOMIが「ITreview Customer Voice Leaders 2026」プロダクト改善活用部門を受賞

株式会社サブスパイア

EC・通販事業者向けのUGC活用プラットフォーム「U-KOMI（ユーコミ）」を提供する株式会社サブスパイア（本社：京都府京丹後市、代表取締役：チャーチル・ライリー）は、IT製品・SaaSのレビュープラットフォーム「ITreview」を運営するアイティクラウド株式会社が発表した「Customer Voice Leaders 2026」において、「プロダクト改善活用部門」を受賞したことをお知らせします。

本アワードは、ITreviewを通じて顧客の声を積極的に取り入れ、製品・サービスの改善や顧客との関係構築を通じて顧客と共に成長する企業に贈られるものです。2026年度は7部門・計10社が選出され、U-KOMIは「プロダクト改善活用部門」での受賞となりました。表彰は、2026年6月16日に開催されたITreviewユーザー会「VOICE」にて発表されました。

【プロダクト改善活用部門】株式会社サブスパイア（U-KOMI）

― レビューを起点に30件超の機能改善を実施し、製品価値向上を推進

■ 受賞のポイント

U-KOMIは、ITreviewに寄せられたユーザーレビューを単なる評価としてではなく、プロダクト改善のための重要な一次情報として位置づけています。レビューに表れたお客様の要望や課題を起点として、1年間で30件を超える機能改善を実施し、継続的な製品価値の向上につなげてきました。こうした「顧客の声を起点に開発サイクルを回す」取り組みが評価され、今回のプロダクト改善活用部門の受賞につながりました。

■ Customer Voice Leaders とは

「Customer Voice Leaders」は、ITreviewを通じてユーザーの声を積極的に取り入れ、自社の製品・サービスの改善や顧客との関係強化、生成AI対策（AEO：Answer Engine Optimization）に役立てている企業を称える取り組みです。

昨今は生成AIの普及により、実ユーザーの声（一次情報）の重要性がさらに高まっており、企業におけるレビュー活用の重要性が急速に高まっています。2026年度は、レビュー収集部門、プロダクト改善活用部門、コンテンツ活用部門、インテントデータ活用部門、カスタマーサクセス活用部門、エグゼクティブ活用部門、AEO・AI活用部門の7部門にて、計10社が選出されました。

■ ITreview User Conference「VOICE」について

「Customer Voice Leaders」の発表の場となった本カンファレンスは、ITreview掲載企業を招き、顧客の声を活用したマーケティング、営業、カスタマーサクセス、プロダクト改善などの取り組みや成果を共有するユーザーイベントです。2026年は受賞企業による事例セッションや、生成AI時代におけるレビュー活用・AEOをテーマとしたセッションが実施され、約300名の掲載企業が参加しました。

ITreview公式発表（アイティクラウド株式会社）：https://www.itreview.jp/labo/archives/24335

■ 代表コメント

このたびは「プロダクト改善活用部門」という形で評価をいただき、大変光栄に思います。私たちは、レビューに表れるお客様の声こそが、プロダクトを良くするための最も確かな手がかりだと考えています。いただいた声を一つひとつ受け止め、改善として形にしていくことを大切にしてきた結果が、今回の受賞につながったのだと受け止めています。

生成AIの活用が進むこれからの時代においても、実際に製品を使うお客様の声の価値はますます高まっていくと考えています。今後も、お客様と共に成長できるプロダクトを目指し、顧客の声を起点とした改善を続けてまいります。

株式会社サブスパイア 代表取締役 チャーチル・ライリー

■ UGC活用プラットフォーム「U-KOMI」とは

「U-KOMI」は、EC・通販事業者向けのUGC（ユーザー生成コンテンツ）活用プラットフォームです。商品レビューや写真・SNS投稿の収集から、サイトへの掲載、AIによるレビュー分析・返信支援までを一気通貫で支援し、購入検討者の信頼づくりとコンバージョン向上に貢献します。makeshop、カラーミーショップ、futureshop、ecforce、Shopify、EC-CUBEなど主要なECプラットフォームと連携しており、幅広い事業者にご利用いただいています。

▼ U-KOMIのレビュー一覧（ITreview）

https://www.itreview.jp/products/u-komi/reviews

■ 本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社サブスパイア

所在地：京都府京丹後市久美浜町葛野368-8

U-KOMIサービスサイト：https://u-komi.com/

コーポレートサイト：https://subspire.co.jp/