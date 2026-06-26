MEMS SENSOR INTEGRATED CIRCUITS MARKET (MEMSセンサー集積回路市場）調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月24に「MEMS SENSOR INTEGRATED CIRCUITS MARKET (MEMSセンサー集積回路市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。MEMSセンサー集積回路に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
MEMS SENSOR INTEGRATED CIRCUITS MARKET (MEMSセンサー集積回路市場）の概要
MEMS SENSOR INTEGRATED CIRCUITS MARKET (MEMSセンサー集積回路市場）に関する当社の調査レポートによるとMEMS Sensor Integrated Circuits Market (MEMSセンサー集積回路市場）規模は 2035 年に約 535 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の MEMS SENSOR INTEGRATED CIRCUITS MARKET (MEMSセンサー集積回路市場）規模は約 189 億米ドルとなっています。MEMSセンサー集積回路に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によるとMEMS Sensor Integrated Circuits Market (MEMSセンサー集積回路市場）の成長は、次世代エッジコンピューティングデバイスの爆発的な拡大に起因しています。この拡大は、スマートフォン、ウェアラブル機器、AR/VRヘッドセット、スマートホームデバイス、ヒアラブル機器、AI搭載家電などの普及を促進しています。Observatory of Economic Complexity（OEC）のデータによれば、スマートフォンの世界貿易額は近年減少傾向にあるものの、2024年には2,920億米ドルという依然として大きな規模を維持しました。また、米国国立標準技術研究所（NIST）によると、2025年における世界のIoTデバイス総数は750億台に達しました。
これらのデバイスは、環境、動き、圧力、音響、生体情報に関するデータをリアルタイムで取得・処理するために、MEMSセンサー集積回路に大きく依存しています。その結果、これらの製品は、わずか2年前には存在しなかった全く新しいセンサー関連の部品構成表（BOM）を生み出しています。
MEMSセンサー集積回路に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/mems-sensor-integrated-circuits-market/590642489
MEMSセンサー集積回路に関する市場調査によると、輸送手段の電動化や先進運転支援システム（ADAS）の普及に伴い、同市場のシェアは拡大すると予測されています。自動車産業は、電気自動車（EV）、ADAS、自動運転プラットフォーム、バッテリー管理システム、車両安全アーキテクチャなどの登場により、機械工学主体の産業から「ソフトウェア定義型モビリティ・エコシステム」へと変貌を遂げつつあり、こうした動きが需要を押し上げています。
国際エネルギー機関（IEA）の予測では、世界のEV保有台数は2025―2035年の間に約6倍に増加すると見込まれています。「フィートオフ（足離し）」から「ハンズオフ（手離し）」、そして「アイズオフ（視線離し）」へと自動運転の段階が進むにつれ、車両1台あたりに搭載されるセンサーの数は減少するのではなく、むしろ増加します。さらに、自動運転、電動化、車内の快適性、コネクティビティといった各要素が、それぞれ異なる種類のMEMSセンサーの需要を喚起しています。
MEMS SENSOR INTEGRATED CIRCUITS MARKET (MEMSセンサー集積回路市場）の概要
MEMS SENSOR INTEGRATED CIRCUITS MARKET (MEMSセンサー集積回路市場）に関する当社の調査レポートによるとMEMS Sensor Integrated Circuits Market (MEMSセンサー集積回路市場）規模は 2035 年に約 535 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の MEMS SENSOR INTEGRATED CIRCUITS MARKET (MEMSセンサー集積回路市場）規模は約 189 億米ドルとなっています。MEMSセンサー集積回路に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 10.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によるとMEMS Sensor Integrated Circuits Market (MEMSセンサー集積回路市場）の成長は、次世代エッジコンピューティングデバイスの爆発的な拡大に起因しています。この拡大は、スマートフォン、ウェアラブル機器、AR/VRヘッドセット、スマートホームデバイス、ヒアラブル機器、AI搭載家電などの普及を促進しています。Observatory of Economic Complexity（OEC）のデータによれば、スマートフォンの世界貿易額は近年減少傾向にあるものの、2024年には2,920億米ドルという依然として大きな規模を維持しました。また、米国国立標準技術研究所（NIST）によると、2025年における世界のIoTデバイス総数は750億台に達しました。
これらのデバイスは、環境、動き、圧力、音響、生体情報に関するデータをリアルタイムで取得・処理するために、MEMSセンサー集積回路に大きく依存しています。その結果、これらの製品は、わずか2年前には存在しなかった全く新しいセンサー関連の部品構成表（BOM）を生み出しています。
MEMSセンサー集積回路に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/mems-sensor-integrated-circuits-market/590642489
MEMSセンサー集積回路に関する市場調査によると、輸送手段の電動化や先進運転支援システム（ADAS）の普及に伴い、同市場のシェアは拡大すると予測されています。自動車産業は、電気自動車（EV）、ADAS、自動運転プラットフォーム、バッテリー管理システム、車両安全アーキテクチャなどの登場により、機械工学主体の産業から「ソフトウェア定義型モビリティ・エコシステム」へと変貌を遂げつつあり、こうした動きが需要を押し上げています。
国際エネルギー機関（IEA）の予測では、世界のEV保有台数は2025―2035年の間に約6倍に増加すると見込まれています。「フィートオフ（足離し）」から「ハンズオフ（手離し）」、そして「アイズオフ（視線離し）」へと自動運転の段階が進むにつれ、車両1台あたりに搭載されるセンサーの数は減少するのではなく、むしろ増加します。さらに、自動運転、電動化、車内の快適性、コネクティビティといった各要素が、それぞれ異なる種類のMEMSセンサーの需要を喚起しています。