伊賀鉄道のサポーターズクラブである伊賀鉄道友の会と伊賀鉄道株式会社は、伊賀線が開業１１０周年を迎えるのを記念し『ありがとう１１０年、この先も伊賀の足として・・・』と題して、来る８月２日（日）に、伊賀線開業１１０周年記念イベントを開催します。

開催場所は忍者市（上野市）駅下車すぐのハイトピア伊賀です。

会場内では、「運転シミュレーション」の体験コーナーや、伊賀線沿線風景を細部までリアルに再現した「伊賀線ジオラマ」、「伊賀線車両写真展」などの鑑賞コーナーがあります。

また伊賀鉄道グッズ販売コーナーでは、開業１１０周年記念として「記念入場券セット」や、「記念駅弁」「記念和菓子セット」を販売するほか、令和８年８月８日に“８”が並ぶのを記念して「８並びの日記念入場券セット」も先行販売します。そのほか特設ステージにてＮＨＫのキャスターによる「記念トークショー」や「伊賀線クイズショー」、また伊賀鉄道社員による「マジックショー」も行います。

なお、開催日の８月２日（日）は終日、小学生以下のお子様は伊賀鉄道線全線を無料でご乗車いただけます。是非この機会に伊賀鉄道をご利用のうえ、ご来場ください。

詳しい開催内容は別紙のとおりです。

伊賀線ジオラマ





運転シミュレーション体験

※画像はイメージです













別紙 『伊賀線開業１１０周年記念イベント』

１．開催日時 ２０２６年８月２日（日） ※雨天実施・荒天中止

１０時００分～１５時００分（入場は１４時５０分まで）

２．場 所 ハイトピア伊賀 ５階 多目的大研修室

三重県伊賀市上野丸之内５００番地

※忍者市（上野市）駅下車徒歩３分

３．入場料 無料

４．実施体制 伊賀鉄道友の会、伊賀鉄道株式会社の共催

５．小児運賃無料について

イベント開催当日の利便向上のため、８月２日（日）に限り伊賀鉄道線全線、小学生以下の小児運賃を無料とします。

※子供用ＩＣカード（こどもＩＣＯＣＡなど）は、ご使用にならないようご注意ください。（ＩＣ改札機にタッチしないでください。）

６．主なイベント内容 ※都合により変更する場合がございます。

（１）運転シミュレーション体験

大型のモニターを見ながら電車の運転体験ができます。大変リアルな画面ですので、運転士気分を十分に体験できます。

※小学校２年生以下の方は、大人の方と一緒に操作していただけます。

（２）伊賀線ジオラマ鑑賞＆ミニジオラマ運転体験

伊賀線の沿線風景のジオラマです。車両だけでなく沿線の田や畑、建築物などが細部までリアルに再現されています。またミニジオラマの運転体験もあります。

（３）グッズの重さ、ぴったり１１０グラム！ゲーム

伊賀線開業１１０周年にちなみ、伊賀鉄道のグッズやきっぷを適宜計量器に載せて１１０グラムぴったりにするゲームです。見事ぴったりの方には伊賀鉄道グッズをプレゼントします。

（４）プラレール(R)鑑賞

お子様に大人気のプラレール(R)の鑑賞です。色々な種類の車両が大レイアウトを走ります。 ※プラレールは、株式会社タカラトミーの登録商標です。

（５）特設ステージ

会場内の特別ステージで以下のショーを行います。（ショーの開催時刻は伊賀鉄道ホームページでご確認ください。）

ＵＲＬ https://www.igatetsu.co.jp/

◎“オータマ”と“友の会会長”の記念トークショー

ＮＨＫ津放送局の“オータマ”こと太田磨理キャスターと、伊賀鉄道友の会の森 健至会長が、伊賀線開業１１０周年を記念し、伊賀鉄道や伊賀周辺の観光地にまつわるエピソードなどをトークします。

・太田磨理キャスター

ＮＨＫ津放送局所属のキャスター。主に夕方６時３０分からの「まるっと！みえ」に出演し、“オータマ”の愛称で親しまれている。伊賀忍者に興味を持ち、足しげく伊賀に訪れ造詣が深い。

・森 健至会長

伊賀鉄道を応援するサポートクラブの会長として、昨年から就任。幼い頃からの“伊賀鉄道ファン”である。





◎伊賀線クイズショー

伊賀線１１０年の歴史関係や、車両、施設など、幅広く伊賀線を知っていただける内容のクイズを出題します。簡単な問題もあれば難問珍問もあります。





◎伊賀鉄社員マジックショー

伊賀鉄道の運転士自ら趣味のマジックを披露します。趣味とはいえ本格的なマジックを予定していますが、時折タネがばれる楽しいマジックです。

（６）伊賀鉄道グッズ等の販売

人気の「忍者市駅まかないカレー」や「IGATETSU KATAYAKI（いがてつかたやき）」のほか、新グッズとして以下のグッズ等を発売します。





◎伊賀線開業１１０周年記念入場券セット

１９１６（大正５）年８月８日に伊賀線が開業して今年で１１０年になるのを記念した記念入場券セットです。入場券は昔懐かしい硬券タイプで「上野市」「茅町」「猪田道」「丸山」「伊賀神戸」の５駅各１枚ずつを、１１０年の間に伊賀線を運行した車両（現在の２００系車両も含む）の写真等をデザインした特製台紙にセットしました。

発売額 １セット １，１００円（税込）

発売数 ３００セット限定

※入場券の日付は全て、「８．―８．―８」です。

台紙外側表面（Ａ５横サイズ）※閉じた状態





台紙外側裏面（Ａ５横サイズ）※閉じた状態

台紙内側（縦４２cm、横１４．７cm）※開いた状態

※画像はイメージです

◎伊賀線開業１１０周年記念特製駅弁

伊賀線開業１１０周年を記念した特製駅弁で、イベント会場限定で発売します。駅弁は「八百トモ」の前 淳子さんが製造し、旬の野菜を多く使っています。

・前 淳子さん・・・２０１１（平成２３）年、野菜ソムリエの資格取得。

伊賀市を中心に活動中。

発売内容 ２種類の駅弁を発売

（詳しい内容は伊賀鉄道ホームページでご確認ください。）

発売額 各１，５００円（税込）

発売数 ２種合計で１１０個

※お買い上げの方に「伊賀線開業１１０周年記念ペーパークラフト」を１枚プレゼントします。





◎伊賀線開業１１０周年記念特製和菓子セット

伊賀線開業１１０周年を記念した特製和菓子セットで、イベント会場限定で発売します。和菓子は「くらさか風月堂」が製造し、１セットに、それぞれ味の異なる和菓子４個が入っています。

・くらさか風月堂・・・１９２０（大正９）年創業。

伊賀の食材や季節感を大切にしたお菓子が並ぶ和菓子店。

三代目と四代目が新しいお菓子作りに励んでいる。

発売内容 ４個の和菓子が入ったセット１種類

発売額 １，３００円（税込）

発売数 未定（後日、伊賀鉄道ホームページでご案内します。）

※お買い上げの方に「伊賀線開業１１０周年記念ペーパークラフト」を１枚プレゼントします。





◎８並びの日記念入場券セット

令和８年８月８日、「８」が３つ並ぶことを記念して「８並びの日記念入場券セット」をAセット・Ｂセットの２種類を先行販売します。硬券入場券の駅は、Ａセット・Ｂセットとも「上野市」「忍者市」「新居」「西大手」の４駅で、Ｂセットの入場券のみ「８並びの日記念」と記載しています。また台紙にはＡセットは「デ８」、Ｂセットは８８０系「８８１」の、車両番号に「８」が付く、既に引退した伊賀線車両の写真をデザインしています。なお、入場券の日付は全て「８．―８．―８」です。

発売額 Ａセット、Ｂセットとも各１セット ８８０円（税込）

発売数 Ａセット、Ｂセットとも各３００セット 合計６００セット限定





Ａセット（Ａ５横大）





Ｂセット（Ａ５横大）

※画像はイメージです





◎伊賀線関連の廃棄部品等

電車や施設関連の廃棄部品等を販売します。一部の部品等は、入札方式となります。（詳しい内容は伊賀鉄道ホームページでご確認ください。）





（７）その他の販売

◎伊賀白鳳高校による販売

フードシステム科パティシエコースの生徒様が作成された、焼菓子等の販売をします。

（８）記念ヘッドマーク掲出等について

伊賀線開業１１０周年記念ヘッドマークを掲出し運転するほか、車内には伊賀線車両の写真の展示や、一部の扉の窓ガラスに伊賀線の主な歴代車両のイラストを掲示します。

（掲出車両や期間等詳細は、伊賀鉄道ホームページでご確認ください。）





（９）「エッセイ、応援メッセージ」募集について

伊賀線にまつわるエッセイや応援メッセージを募集します。ご応募いただいたエッセイ等は、当イベント会場内（７月末までにご応募の方）または、秋開催予定の「いがてつマルシェ」等で展示いたします。

応募期間 ２０２６年７月１日（水）～８月３１日（月）

応募方法

《上野市駅の場合》

上野市駅に設置の「専用用紙」（伊賀鉄道ホームページからもプリントアウトいただけます。）にご記入の上、上野市駅へご持参ください。

《郵送の場合》

伊賀鉄道ホームページから「専用用紙」をプリントアウトのうえご記入いただき、下記までお送りください。

〒５１８-０８７３

三重県伊賀市上野丸之内６１番地の２

伊賀鉄道（株）総務企画課 宛

７．その他

（１）都合により、イベント内容を変更する場合がございます。

（２）会場内では、イベントスタッフの指示に従ってください。

（３）混雑の状況により、入場制限や開催時間の変更をする場合がございます。

（４）発熱や体調不良のお客様は、ご入場をお断りする場合がございます。

以 上