ÌµÀþµ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌµÀþµ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£

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| ÄÌ¿®µ÷Î¥ | ¿åÊ¿Êý¸þ ºÇÂçÌó400m¡¿¿âÄ¾Êý¸þ ºÇÂçÌó200m |
| ³°ÉôÀÜÂ³ | Bluetooth 5.2¡¿USB Type-C |
| ½ÐÎÏ¥Ýー¥È | USB Type-C¡Ê²»À¼Æþ½ÐÎÏ¡¦½¼ÅÅ·óÍÑ¡Ë |
| ËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð | ËÜÂÎ IP54¡¿¥ª¥×¥·¥ç¥óËÉ¿å¥±ー¥¹ÁõÃå»þ IP67 |
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| ½ÐÅ¸ÆâÍÆ | ALVO 1.9 ¼Âµ¡Å¸¼¨¡¿ÁõÃåÂÎ¸³¡¿ENC 2.0 ¸ú²Ì¥Ç¥â|
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TEL¡§0569-89-7969 ¡¿ Mail¡§info@bearidge.com
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