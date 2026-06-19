高速道路の“裏側”を体験！ 小学生向けイベント「ハイウェイ☆キッズたんけん隊２０２６」の参加者募集

令和８年６月１９日

東日本高速道路株式会社

関東支社





ＮＥＸＣＯ東日本関東支社（埼玉県さいたま市）は、令和８年７月３１日（金）に埼玉県さいたま市内で、８月６日（木）に群馬県高崎市内で「ハイウェイ☆キッズたんけん隊２０２６」を開催します。

つきましては、参加希望者を募集しますのでぜひご応募ください。

■開催日

①令和８年７月３１日（金） さいたまコース

②令和８年８月６日（木） 高崎コース

※各日 午前１回・午後１回 全２回

■開催場所

①道路管制センター （埼玉県さいたま市）

②テクニカル・トレーニングセンター、高崎管理事務所 （群馬県高崎市）

■参加費

無料 ※集合・解散場所までの交通費は参加者のご負担となります。

■定員

各コース 午前・午後の部 各回１５組３０名 計６０名程度

※小学生１名＋大人１名、または小学生２名＋大人１名の組合せ

さいたまコース：高速道路を２４時間見守る管制センターの裏側に大接近！

高崎コース：ＥＴＣ・トンネル設備…高速道路の“設備・技術”を体験！

はたらく車の乗車体験も！

※写真は一例です。当日登場する車両は異なる可能性がございます。

参加者には「ＮＥＸＣＯ東日本オリジナルノベルティ」もプレゼント！

お申込み時の注意事項等、詳細は次ページ以降をご覧ください。

１．開催内容および募集要項

２． 体験内容の詳細（予定）

①さいたまコース（令和８年７月３１日（金））

●道路管制センターの見学●

高速道路を２４時間体制で見守る管制センターを見学。大きなモニターに映る道路の様子に大興奮！

②高崎コース（令和８年８月６日（木））

●高速道路の設備・技術を体験●

ＥＴＣバーに触れたり、トンネルでの放水体験で高速道路の安全を支える設備・技術に触れてみよう！

●高速道路ではたらく車の乗車体験● ※ ①②両コースで実施

パトロールカー、除雪車など高速道路を支える車両が登場！間近で見ながら乗車体験ができます。

※各コース登場する車両は異なる可能性がございます。