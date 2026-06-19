近畿大学附属豊岡高等学校（兵庫県豊岡市）は、兵庫県豊岡市の地域創生活動拠点「とゞ兵」を運営する株式会社ユニテクとの合同企画として、令和8年（2026年）6月25日（木）、アメリカの高校生を本校に迎え、本校生徒と英語で交流する国際交流イベント「Meet Students from North America!」を開催します。 【本件のポイント】 ●高校1～3年生の希望者が、アメリカから来日中の高校生と英語で交流する国際交流イベントを開催 ●英語での校内散策やゲームを通じて、生徒が実践的な英語を身につける ●海外の同世代との交流から、国際的な視野を育み、将来のグローバルな進路選択への関心を高める 【本件の内容】 近畿大学附属豊岡高等学校は、豊岡市に滞在中のアメリカの高校生18人を招き、国際交流イベント「Meet Students from North America!」を開催します。来日している高校生は、学生向けの教育旅行を展開する米国の旅行会社 Putney Student Travel が実施する訪日プログラムに参加しており、令和8年（2026年）6月23日（火）から28日（日）までの期間、豊岡市に滞在しています。 本イベントは、株式会社ユニテクとの合同企画として実施するもので、当日は、本校生徒が英語での校内案内やゲームを通して交流を図ります。 本校生徒が海外の同世代との交流を通じて異なる文化や価値観への理解を深め、国際的な視野を育むとともに、将来のグローバルな進路について考える機会とします。 【開催概要】 日時 ：令和8年（2026年）6月25日（木）15：00～17：30 場所 ：近畿大学附属豊岡高等学校 会議室 （兵庫県豊岡市戸牧100、JR山陰線「豊岡駅」から徒歩約15分） 参加予定 ：近畿大学附属豊岡高等学校 1～3年生の希望者 約50名 アメリカの高校生18名 スケジュール：15：00 校内見学 16：00 交流タイム（フリートーク） 16：30 グループ活動（ゲーム、校内散策等） 17：30 終了 【とゞ兵】 株式会社ユニテクが運営する地域創生活動拠点「とゞ兵」は、廃業した老舗高級料亭を再生した大型歴史的複合施設です。施設内にはイベントスペース、レンタルスペース、カフェ、ギャラリーなどがあり、音楽やアート、野外イベント、マルシェなどを開催しています。新しい豊岡の文化を発信する拠点として、人が集まり、人と人が出会い、つながる場所を提供しています。これまで豊岡になかった活用方法を通じて、豊岡の新しい遊び場をつくっていきます。 ホームページ：https://todohyo.com/ 【関連リンク】 附属豊岡高等学校 https://www.kindai-toyooka.ed.jp/