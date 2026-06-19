MorningBlues、SonicGlass A1を発売：透明音響ドライバー、リアルタイム歌詞表示、AI生成ミュージックビデオで没入型ホームオーディオ体験を実現

画期的なデュアル透明音響設計により「歌詞スピーカー」を再定義する本製品は、プレミアムな音質と現代的な空間美をシームレスに融合しています。



MorningBlues SonicGlass Transparent Speaker



サンディエゴ、2026年6月18日 /PRNewswire/ ーMorningBluesは本日、革新的なデュアル透明型歌詞スピーカーSonicGlass A1 を、Kickstarterで正式に発売したと発表しました。精密に設計された透明音響ドライバーを採用したSonicGlass A1は、性能重視の音響工学とダイナミックな歌詞の可視化を融合し、印象的な空間デザインとプレミアムな音質がシームレスに共存し得ることを証明しています。

デュアル透明インダストリアルデザイン

SonicGlass A1の中核を成すのは、画期的な透明スピーカー構造です。透明度の高いガラス製筐体と透明音響ドライバーを組み合わせることで、本製品は「デュアル透明」という新たな美学を切り拓き、従来のスピーカーでは通常内部に隠されていた音響工学の仕組みを大胆に露わにしています。

SonicGlass A1は、未来的なテクノロジーとモダンなインテリアデザインを完璧に融合させることで、オーディオ機器の概念を一新しました。単なる機能的なハードウェアから、鑑賞し、体験するための魅力的な空間の主役へと変貌を遂げているのです。

リアルタイム歌詞可視化

SonicGlass A1は、音楽は「聴く」だけでなく「見る」こともできることを証明し、歌詞スピーカーの概念を一新しました。ビートに完璧に同期したダイナミックな視覚効果を伴う、リアルタイムの歌詞表示機能を搭載しています。単なる静的なテキスト表示の枠を超え、このシステムは音楽ジャンルに合わせてビジュアル表現を自動的に調整します。歌詞を視覚的表現の中心に据えることで、A1は音響と視覚の両方からユーザーを完全に没入させる、非常に魅力的な五感に訴える体験を提供します。

精密な音響エンジニアリング

SonicGlass A1は印象的な外観だけでなく、音響性能を追求して設計されています。透明なガラス製ドライバーには、精密に設計されたSchott社製ガラス振動板、高剛性の音響構造、そして強力なネオジム磁石システムを採用。卓越した音の明瞭度と低歪みを実現し、そのデザインにふさわしい洗練されたリスニング体験を提供します。

AI搭載シネマティック機能

MorningBluesは、単なる流行としてAIを導入しているのではなく、音楽に視覚的かつ感情的なストーリーラインを与えています。SonicGlass A1は、再生中の楽曲のスタイルや雰囲気にぴったり合った、映画のようなミュージックビデオを自動生成します。視覚的に魅力的なコンパニオンアプリと組み合わせることで、ソフトウェアの操作感もハードウェアと同様に洗練されたものとなっています。また、このプラットフォームは長期的な進化を見据えて設計されており無線（OTA）アップデートを通じて、今後はAI Radioなどの新機能が順次追加される予定です。

MorningBluesについて

MorningBluesは、音響と映像の境界を越えた、革新的なオーディオビジュアル体験の創造に取り組む企業です。同ブランドは、音楽の楽しみ方を再定義し、日常のリスニング体験を、芸術とテクノロジーが融合した五感で楽しむ表現へと昇華させます。

メディア連絡先：

marketing@morningblues.com

（日本語リリース：クライアント提供）

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