住まいとインテリアの情報センター【リビングデザインセンターOZONE】(読み：オゾン、所在地：東京都新宿区)は、「外構・エクステリア」の視点から、住宅の設計と価値の関係を考察するセミナーを2026年7月10日(金)に開催します。





なぜ、同じように設計された住宅でも、“価値が続くもの”と“失われるもの”があるのでしょうか。これまで住宅は、建物の性能や意匠を中心に評価されてきました。しかし近年では、外構やエクステリアといった外部空間、地域との関係性、そして時間とともに育つ環境までを含めて、住まいの価値を捉える視点が求められています。





今回のセミナーでは、環境とともにある住まいを実践する建築家・山田貴宏氏と、住宅の価値を不動産の視点から読み解く創造系不動産株式会社・高橋寿太郎氏をお招きします。思想と実践、そして市場の視点を交差させながら、「価値が続く住宅」のつくり方を探ります。





里山長屋





ちっちゃい辻堂





●講師プロフィール

山田 貴宏(ヤマダ タカヒロ)(一級建築士事務所 ビオフォルム環境デザイン室 代表取締役)

1966年千葉県生まれ。早稲田大学で都市環境工学を学び、清水建設、長谷川敬アトリエを経て、2005年にビオフォルム環境デザイン室を設立。伝統的な木の建築などを基本とした地産地消の建築／環境設計を行う。パーマカルチャーのデザイン手法・哲学を背景とした住環境づくりをめざし、建物とそれを取り巻く自然、コミュニティまで含めた幅広い環境デザインと場づくりがテーマ。

公式HP： https://bioform.jp/

山田 貴宏氏





高橋 寿太郎(タカハシ ジュタロウ)(創造系不動産株式会社 代表)

1975年大阪市生まれ。建築家・岸和郎に師事し建築工学とデザインを修了。設計事務所で住宅から公共建築まで携わった後、不動産会社で開発・仲介等に従事。2011年に創造系不動産を設立。建築家との協働や教育事業を展開し、「建築と経営のあいだ研究所(あいだけん)」などを通じて建築と不動産の新たな関係を探求している。

公式HP： https://www.souzou-kei.com/

高橋 寿太郎氏





【セミナー概要】

タイトル ： “価値が続く住宅”はどうつくるのか

―環境と外構から考える住まいの設計―

日時 ： 2026年7月10日(金) 16:00～18:30

会場 ： リビングデザインセンターOZONE 5F セミナールーム

定員 ： 40名

参加費 ： 2,500円(税込)(一般)

2,000円(税込) (CLUB OZONE プロフェッショナル会員)

※CLUB OZONE プロフェッショナル会員の方は

受講料が2,000円(税込)となります。

セミナー申込前に会員登録が完了していない場合、

受講料は2,000円(税込)となりませんので、ご注意ください。

申込方法 ： 事前申込制(先着順)

支払方法 ： 当日支払い(クレジットカード、または二次元コード決済)

※当日の現金払いはできません。

主催 ： リビングデザインセンターOZONE

〒163-1062 東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワー

問い合わせ先： 03-5322-6500(代) ※水曜日休館(祝日を除く)





※やむを得ない事情により、中止または延期とさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。





●詳細・お申し込みは以下URLをご参照ください。

https://www.ozone.co.jp/news/pro-seminar/2254/









＜CLUB OZONE プロフェッショナルとは＞

住宅、非住宅を問わず、そこで過ごす人のための空間づくりに携わるプロフェッショナルの皆さまが対象の会員制度(入会金・年会費無料)です。OZONEで開催するプロフェッショナル向けのセミナーやイベントのご優待や、ビジネスでOZONEをご利用いただく際のサービスなどをご用意しています。

会員特典や入会はこちらから： https://www.ozone.co.jp/service/pro/clubozone-pro/









【リビングデザインセンターOZONE】(読み：オゾン、運営：東京ガスコミュニケーションズ株式会社)

リビングデザインセンターOZONEは、家具やキッチン、住宅設備などのショールーム・ショップが集う、住まいとインテリアの情報センターです。









【会社概要】

商号 ： 東京ガスコミュニケーションズ株式会社

設立 ： 1989年8月9日

事業内容： セールスプロモーションの企画、実施

Webサイトの企画、制作、管理

広告・広報・PRに関する企画、制作および媒体の取扱い

カタログ・パンフレット・チラシ・ポスター等、印刷物の企画、制作

屋外広告の企画、制作、管理ショールーム・企業館の運営・物販

リビングデザインセンターOZONEの運営・管理 他

資本金 ： 7,000万円

URL ： https://www.tokyogas-com.co.jp/









＜読者問い合わせ先＞

リビングデザインセンターOZONE

Tel ： 03-5322-6500(代)

受付時間 ： 10:30～18:30

ホームページ： https://www.ozone.co.jp

水曜日休館(祝日を除く)