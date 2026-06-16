北海道ルスツで史上初の野外音楽フェス「NEXWAVE-RUSUTSU ROCK×FOOD FES-」が開催！！ 留寿都商工会は、2026年6月28日（日）、北海道・留寿都村のルスツふるさと公園野外ステージ（道の駅230ルスツ隣接）にて、ルスツ史上初のラウドロック特化型野外フェス『NEXWAVE -RUSUTSU ROCK×FOOD FES-』を開催します。このたび、全出演アーティストのタイムテーブルを公開しました。道外ヘッドライナーのAFTERVOID（Crossfaithのボーカル・Koie氏によるソロプロジェクト／道内初のバンドセット）をはじめ、道内外から計9組が出演。札幌から留寿都村は車で約90分。チケットはローソンチケットで一般販売中で、未就学児～中学生以下は入場無料です（保護者同伴必須）。」

音楽好きの若者が集まり、若者主導による将来を見据えた企画でルスツの地域活性化を目指す

運営メンバーは道内各地から集結した20代から40代の音楽好きで構成されており、イベンターを入れず未来を担う若者が自らの手で試行錯誤しながら企画運営する非営利型フェス企画となっております。ルスツは道内を代表する一大リゾート地でありながら、中心市街地に訪れたことがある方は少ない現状があります。そんな中心市街地は少子高齢化による地域の担い手不足や、経営者の高齢化に伴う廃業が進み地域の活気失われつつあります。こうした現状を改革すべく、雄大な自然環境と高い観光ポテンシャルを兼ね備えた地域特性を生かしながら、これまでの常識に縛られることなく、官民が積極的に連携を図りながら新たな視点でルスツを盛り上げます。

大きな挑戦

「地方だから新しいことはできない」ではなく、地方だからこそ生まれる熱意を形にしたいと思っています。NEXWAVEは音楽フェスというジャンルでありながら、若い世代が積極的に参加することにより夢と希望を与え、その体験が若い世代の心に種をまき、いつか自分の地元で同じく地域活性化事業をやってみたいと花が咲いたときに、きっとルスツから北海道全体へ新たなカルチャーが生まれると思っております。その一歩がNEXWAVEになります。

道内では珍しいジャンル特化型フェス！！

「ラウドロック」に特化した道内では珍しい「ジャンル特化型フェス」です。出演アーティストには、道外よりヘッドライナーとしてCrossfaith Vo.Koie氏のソロプロジェクトAFTERVOIDが道内初となるバンドセットで出演するほか、Earthists.、TERU（Crossfaith）、MAZE-BANDSET-、SBEが出演。道内からは、CallsNameAgain、CRYONIKS、HYSTERIA、DJ Ko-Ki feat. 青木亞一人 TOMOYAH（TukisamuMuttonNetwork）が予定されており、国内のラウドロックシーンを牽引する豪華アーティストが道内外から集結。 【出演アーティスト】 ・オープニングアクト fromルスツ ・Hysteria from札幌 ・CRYONIKS from札幌 ・DJKo-ki feat.青木亞一人 TOMOYAH from札幌 ・CallsNameAgain from室蘭 ・SBE from岩手盛岡 ・MAZE from東京 ・TERU(Crossfaith) from大阪・東京 ・Earthists. from東京 ・AFTERVOID(-BANDSET-) from大阪・東京

ついにタイムテーブル・エリアマップ解禁！！

現在一般販売好評受付中！！

ローソンチケット：https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=781709

各種公式SNSを要チェック✅

公式X：https://x.com/NEXWAVEFES 公式Instagram：https://www.instagram.com/nexwave.fes/ 公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nexwaverusutsu?_r=1&_t=ZS-9748ZofeNKG 公式ホームページ：https://r.goope.jp/nexwavefes/

開催概要 イベント名 NEXWAVE -RUSUTSU ROCK×FOOD FES- 開催日 2026年6月28日（日） 開場開演 ８時３０分 A・B駐車場入場開始 ９時００分 会場入場開始 ９時５０分 オープニングアクト（地元バンド） １０時２０分 メインアクトスタート １８時３０分 終演 開催場所 ルスツふるさと公園野外ステージ（北海道虻田郡留寿都村留寿都127-2 道の駅ルスツ隣接） チケット販売 ローソンチケットにて一般販売中 https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=781709 料金体系 早割入場チケット大人１名：６,０００円 学割早割入場チケット（高校生・専門学生・大学生）１名：５,０００円 バス券付入場チケット大人１名：１２,０００円 バス券付学割チケット（高校生・専門学生・大学生）１名：１１,０００円 未就学児：無料（保護者同伴必須） 主催：留寿都商工会 後援：留寿都村 留寿都村観光協会 留寿都商工会役員会 留寿都商工会青年部 留寿都商工会女性部