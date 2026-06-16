2026年明朝文化フォーラム

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【北京2026年6月15日新華社＝共同通信JBN】Ming Dynasty Culture Forum 2026（2026年明朝文化フォーラム）が7月4日に北京市昌平区の明十三陵地区で開催され、報道用発表によると、明の5大皇帝陵（明祖陵、明帝陵、明孝陵、明十三陵、仙陵）の文化遺産が展示されます。

「World Heritage Splendor, Cultural Renaissance（世界遺産の輝き、文化的ルネッサンス）」をテーマとする2026年明朝文化フォーラムは、開会式、4件の並行フォーラム、学術シンポジウム1件、明朝遺産のテーマ別展示会で構成されます。

開会式は明十三陵地区のビジターセンターで開催され、ホログラフィックAIバーチャルフィギュア「Chang Xiaoming」が登場します。並行フォーラムは、「Technology Empowerment: Digitally Driven Heritage Protection and Adaptive Reuse（テクノロジーの活用：デジタル主導の遺産の保護と適応的再利用）」、「Integration of Culture and Tourism: Innovation in Cultural Tourism Models and Enhancement of Urban Quality（文化と観光の融合：文化観光モデルの革新と都市の質の向上）」、「Legacy of Traditional Chinese Medicine: Academic Achievements and Contemporary Value of Ming Dynasty TCM（中国伝統医学の遺産：明朝の中国伝統医学の学術的成果と現代的価値）」、「Great Wall Salon: Innovative Practices and Adaptive Reuse of the Great Wall（万里の長城サロン：万里の長城の革新的な実践と適応的再利用）」の4つのテーマに焦点を当てます。

今年は定陵の発掘70周年です。これを記念して、フォーラムはChinese Society on Ming Dynasty Historyと共同で明文化に関する学術シンポジウムを開催、明の物質文化、明の遺跡や遺物、定陵から出土した遺物、明文化テーマパークの開発といったテーマについて、掘り下げた議論をします。さらに、故宮博物院や首都博物館などの文化・博物機関と協力し、「World Heritage Splendor, Cultural Renaissance - Ming Dynasty Cultural Relics（世界遺産の輝き、文化的ルネッサンス―明朝の文化遺産）」という特別展を開催し、昌平にある前述の5大明朝皇帝陵の貴重な遺産を展示します。

昌平区のLin Yu副区長は、明朝文化フォーラムが2022年から毎年開催されていることを強調しました。昌平の豊かな文化遺産を基盤として、今年のフォーラムは「World Heritage Protection and the Revitalization of Ming Culture（世界遺産の保護と明文化の復興）」が主要テーマです。フォーラムは、信頼性を保ちつつ革新を促進するという原則を堅持し、学術的な厳密さ、市民参加、技術力の強化を重視し、古代と現代の要素の融合、そして文化と観光の相乗効果を促進します。

Beijing Municipal Cultural Heritage BureauのLiu Hongchang二級文物検査員は記者会見で、「Master Plan for the Protection of the Ming Tombs (2022-2035)（明十三陵保護基本計画（2022年～2035年））」がほぼ完了し、パブリックコンサルテーション段階を終えたと発表しました。年内に正式に発表される予定です。

ソース: Ming Dynasty Culture Forum 2026