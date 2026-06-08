取引サイトにおける 満期日指定方式の対象定期預金追加について

2026年6月8日 (月) より、取引サイトにおいて、満期日指定方式にてお預入可能な対象定期預金を追加いたしました。

お預入れの際に満期日指定方式を選択いただいた場合、1ヶ月以上1年未満の任意の日付を満期日に設定いただくことが可能です。

今後とも、大和ネクスト銀行をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

●取引サイトで満期日指定方式にてお預入可能な定期預金

※今回取引サイトでお預入可能となった定期預金について赤色掛け

●株式会社大和ネクスト銀行（代表取締役社長：下村直人）について

「“貯蓄から資産形成へ”の潮流の中、大和証券グループの銀行として、お客さまの資産形成ニーズに沿った商品・サービスを提供すること」および「銀行の公共的使命を全うするため、健全な業務運営、安定的な経営基盤の維持・強化に努め、社会からの揺るぎない信頼を確立すること」を経営方針として、2011年に開業した大和証券グループ本社が100%出資する銀行です。

以上