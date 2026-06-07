６月７日から横浜で開催！ 「日本カーリング選手権大会 横浜2026」をＪＡ全農が「ニッポンの食」で応援

ＪＡ全農は、本日より神奈川県横浜市の「横浜BUNTAI」で開催される日本カーリング選手権大会 横浜2026に協賛し、出場する選手の皆さんをニッポンの食で応援します。カーリングの日本選手権が首都圏で開催されるのは前回大会に続き２回目となります。

食材パネルを手に笑顔の選手

「ニッポンの食」で出場選手の皆さんを応援！

全農は、優勝チームへ副賞を贈呈するほか、出場選手の皆さんのハーフタイムや試合前後でのエネルギー補給用の商品を提供します。大会期間中に選手エリアに設置する「もぐもぐブース」では、「とろとろ半熟ゆでたまご」や「農協 信州あづみ野のむヨーグルト」、ニッポンエール商品などの全農グループ取扱商品を提供し、出場する選手と大会をニッポンの食で応援します。

「もぐもぐブース」の様子

「もぐもぐブース」で提供する商品

【もぐもぐブース提供商品】

「全農ブース」では提供商品のサンプリングを実施！

全農は大会期間中、会場内に全農ブースを展開します。６月７日（日）、１３日（土）、１４日（日）の３日間は、もぐもぐブースで選手に実際に提供している全農グループ取扱商品のサンプリングを実施します。

今回、配布する商品は“ニッポンエール”ミルクティーと豆乳飲料「キウイ」です。

“ニッポンエール”ミルクティーは北海道産牛乳を50％以上使用しており、練乳やてん菜糖などこだわりの国産原料を使用した、やさしい甘さのミルクティーです。

豆乳飲料「キウイ」は九州産大豆を使用した豆乳に福岡県産のキウイをブレンドした豆乳飲料です。

各配布先着300本限定での配布となります。会場にご来場の際はぜひ全農ブースへお立ち寄りください。

【配布スケジュール】

“ニッポンエール”

ミルクティー

豆乳飲料「キウイ」

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」で大会の模様を発信

Ｘアカウント 全農広報部 スポーツ応援（＠zennoh_sports）では、スポーツに関わる情報や、「食」を通じてアスリートの皆さんを全農がサポートする取り組みなどを発信しています。今大会の情報も発信中です。

https://x.com/zennoh_sports

■大会概要

（１）大会名称：日本カーリング選手権大会 横浜2026

（２）主 催：公益社団法人日本カーリング協会

（３）主 管：日本カーリング選手権大会 横浜2026実行委員会

（４）共 催：横浜市、公益財団法人横浜市スポーツ協会

（５）協 賛：全国農業協同組合連合会ほか

（６）日 程：令和８年６月７日（日）～１４日（日）

（７）大会公式ＨＰ: 【公式】日本カーリング選手権大会 横浜2026

（８）会 場：横浜BUNTAI（神奈川県横浜市中区不老町２丁目７番１号）