阪急阪神ホールディングスグループのBAN-BANネットワークス株式会社（代表取締役社長：古庄 恵浩）は、2026年12月1日（火）にケーブルテレビの開局30周年を迎えます。これを記念し、開局30周年記念ロゴを制定し、当社が主催するプロモーション、キャンペーン及びイベントにおいて使用いたします。

また、日頃からご支援いただいている地域の皆さまをご招待する記念イベントなどを開催する予定です。

当社は、今後もお客さま及び地域により一層寄り添った情報発信と地域貢献に努めてまいります。





1 開局30周年記念ロゴの概要

（1）デザイン

当社キャラクター「播左衛門・ばんば姫」と祝祭感のあるモチーフを組み合わせ、開局30周年を記念するデザインとしました。









（2）ロゴ使用開始日

2026年6月5日（金）





（3）ロゴの活用

当社が主催する今後1年間の各種プロモーション、キャンペーン及びイベントにおいて使用します。





2 開局30周年記念スローガン

「BAN-BANと未来のワクワクを！」





3 開局30周年記念イベント

日時：2026年12月6日（日）

会場：SHOWAグループ総合文化センター（加古川総合文化センター）





皆さまに楽しんでいただけるよう、一日限りの特別なイベントを計画中です。

詳細は、当社ホームページ（ https://www.banban.jp/ ）で順次ご案内いたします。





4 BAN-BANネットワークス株式会社 沿革





5 BAN-BANネットワークス株式会社 会社概要

本社 兵庫県加古川市加古川町粟津26-2

資本金 680百万円

設立 2003年10月1日

主な事業内容 ケーブルテレビ事業、電気通信事業及びコミュニティFM事業

対象世帯数 17.4万世帯（加古川市・高砂市・稲美町・播磨町）

加入世帯数

インターネットサービス2.7万世帯

テレビサービス3.1万世帯（再送信含む。）

※対象世帯数及び加入世帯数は2026年4月末現在









BAN-BANネットワークス株式会社 https://www.banban.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/9164420482055615414f6000bf30f5971e67a755.pdf





発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1