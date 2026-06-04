Quobly、シリコンベースの量子コンピュータの市場投入に向け、1億1,500万ユーロのシリーズA資金調達を完了





フランス、グルノーブル, 2026年6月3日 /PRNewswire/ -- フランスの量子コンピューター企業のQuoblyは、シリコンベースの量子コンピューターの産業化を加速し、2026年末までに最初の商用製品を市場に投入するため、1億1,500万ユーロのシリーズA資金調達を完了したと発表しました。

・今回の資金調達ラウンドは、Bpifrance、SEALSQ、STMicroelectronicsが主導し、European Innovation Council (EIC Fund)、Blast、ALIAD（Air Liquide Venture Capital）、および既存投資家のInnovacomが参加しており、主要な産業界、政府系、ディープテックの投資家が結集しています。既存の株主には、CEA、CNRS、Quantonation、Supernova Investも含まれています。

長年の投資家であるBpifranceは、France 2030イニシアチブの一環としてフランス政府に代わって運用されるDeep Tech 2030ファンドを通じて参加しています。

・今回の資金調達は、継続的な研究開発、工業化努力、国際的な商業拡大を支援するものです。

・量子コンピューターに半導体グレードの製造と産業化をもたらすQuoblyは、同社のAlloy製品ラインのもと、2026年末までに最初の商用量子コンピューターをクラウドを通じて展開する計画です。



Quobly Series A - Leadership team



技術検証から大規模な商用展開まで

今回のシリーズAラウンドは、Quoblyが産業規模の量子コンピューティング実現に向けたロードマップにおいて、初期段階の検証から初の商用システムの量産へと移行する重要な一歩となります。

Alloy Pioneerは、QuoblyのAlloy製品ラインの最初のコンピュータで、ハイパフォーマンスコンピューティングや研究環境での早期導入向けに設計されています。このシステムは2026年にクラウド経由で利用可能となり、2027年にはHPCインフラストラクチャへの導入が行われる予定です。

Quoblyの量子コンピュータは、既存のHPCおよびデータセンターのインフラに統合できるよう設計されており、設置面積、電源、および電力要件が互換性があるため、容易に導入が可能です。

Alloy Pioneerは、Quoblyの量子アプリケーション開発環境であるAlloy Forgeからアクセスでき、ユーザーは現実的なハードウェア制約の下でアプリケーションを開発し、検証することが可能です。

同社は特に、以下について取り組んでいきます。

・量子コンピュータ製品ラインの性能とスケーラビリティを向上させる。

・シリコン量子プロセッサの産業化とスケールアップを加速させる。

・最初のAlloyシステムを顧客のクラウドおよびHPC 環境に導入する。

これらの努力は、システムレベルの共同設計アプローチに沿ったQuoblyのハードウェア、制御電子機器、ソフトウェアスタックの継続的な拡張によって支えられます。

今回のシリーズAラウンドは、Quoblyが2023年から2025年にかけて実施した1,900万ユーロのシードラウンドに続くもので、同社はこの期間中に、半導体製造プロセス内でシリコン量子ビットを開発することの実現可能性を実証し、デバイス層、制御層、ソフトウェア層を統合したシステムレベルのアーキテクチャを確立しました。

半導体製造による量子コンピューティングのスケールアップ

Quoblyのアプローチは、300mmウェハー上のFD-SOI技術の使用に基づいており、確立された半導体製造プロセスを活用して、スケーラビリティ、歩留まり、再現性における主要な課題に対処しています。同社は、高密度集積化と産業用製造基準への適合を目的としたシリコン量子ビットを開発しています。

この戦略の一環として、QuoblyはSTMicroelectronics、Air Liquide、Soitec、Oranoを含む産業界のリーダーとの戦略的パートナーシップを通じて、より広範な半導体エコシステム全体で半導体グレードの能力を活用しています。これらの提携は、Quoblyの量子技術の先端製造環境への導入を加速し、導入の初期段階からプロセス制御、材料工学、極低温工学、歩留まり最適化の産業統合をサポートします。

この産業優先のアプローチは、製造可能性と技術・システムの共同開発を優先することで、Quoblyを際立たせています。

エグゼクティブ・コメント

QuoblyのCEO兼共同設立者であるMaud Vinet

「今回の資金調達は、技術検証から産業実行への移行を意味します。過去2年間、我々はシリコン量子ビットが半導体製造プロセス内で開発でき、システム・アーキテクチャに統合できることを実証してきました。今回のシリーズAで、私たちは最初の商用システムの展開を加速し、既存のコンピューティング・インフラに統合できるように設計された量子コンピューティング・プラットフォームを構築します。私たちの目標は、量子コンピューティングを実産業環境において導入可能かつ拡張性があり、実用的なものにすることです。」

投資家の視点

STMicroelectronicsのグローバル技術研究開発担当エグゼクティブ・バイス・プレジデントであるLaurent Malier氏

「量子コンピューティングが HPC ユーザー が必要とする規模を実現できるのは、画期的な量子システムが半導体レベルの厳格な基準で産業化・統合され、強固なエコシステムによって支えられた場合に限られます。当社は、FD-SOI分野における長年にわたる共同の専門知識と深い技術的連携を活かし、300mmシリコンファブ環境を活用して、Quobly製品の商品化を加速させています。STによるQuoblyへの出資は、同社のグローバルな事業展開を支援するという当社の決意を改めて示すものです。」

Bpifranceのシニア・インベストメント・ディレクターであるGwenaël Hamon氏

「Quoblyへの2回目の投資は、ソブリン・テクノロジー・チャンピオンが現れるのを支援するという当社の目標に完全に沿ったものです。Quoblyは、既存のマイクロエレクトロニクス業界の標準規格と互換性のある量子アーキテクチャを採用することで、画期的な技術の迅速かつ計画的な実用化への道を開き、量子コンピューティング分野における欧州の戦略的自律性を確保するための不可欠な条件を整えています。

SEALSQの最高経営責任者（CEO）であるCarlos Moreira氏

「SEALSQは、QuoblyのシリーズA資金調達にリードインベスターとして参加できることを誇りに思います。今回の投資は、2025年に開始された技術パートナーシップに基づくものです。Quoblyのシリコンベースの量子プロセッサーとSEALSQのポスト量子セキュリティ技術を組み合わせることで、この共同研究はセキュアな量子コンピューティングシステムの開発に貢献します。産業用および重要なアプリケーションのための信頼できる量子システムの開発をサポートします。

QuoblyのPhilippe Delmas取締役会会長

「Quoblyは、画期的な科学的能力と産業界における実行規律が融合した稀有な企業です。同社は、次世代のコンピューティング技術を形作る3つの戦略的分野、すなわち量子コンピューティング、半導体製造、および高性能コンピューティング・インフラの交差点に位置づけられています。」

アドバイザー

Quoblyの財務アドバイザーはAvoltaとRochefort & Associésが務めました。Quoblyの法律顧問は GoodwinとKeltenが務めました。

投資家の法律顧問には、Bignon Lebray、Jones Day、Rimon Lawが名を連ねています。財務アドバイザリー業務は、Forvis Mazarsが務めました。

融資パートナーには、BNP Paribas、Bpifrance、Caisse d'Epargne Rhône-Alpes、Société Généraleが名を連ねています。

Quoblyについて

ウェブサイト をご覧いただき、LinkedInで当社をフォローしてください。

連絡先メディアmarie.cabrieres@quobly.io

写真 -https://mma.prnasia.com/media2/2993516/Leadership_team.jpg?p=medium600

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/2993517/Quobly_logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com