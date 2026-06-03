¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ë¡¼¥º¡¢¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼ºþ¿·¡ª¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖDenny's ¡ß Wellness¡×¤Î¤â¤È ¤ª¤Ê¤«¤â¥³¥³¥í¤â¤è¤í¤³¤Ö¿©ÂÎ¸³¤òÄó°Æ¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤´¾Ò²ð¡¾6·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡¾
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®¾¾²íÈþ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯6·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Ç¥Ë¡¼¥ºÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ò²þÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î²þÄê¤Ç¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖDenny's ¡ß Wellness¡Ê¥Ç¥Ë¡¼¥º ¡ß ¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¡Ë¡Á¤ª¤Ê¤«¤â¥³¥³¥í¤âGood¤Ê»þ´Ö¡×¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ª¤Ê¤«¤È¥³¥³¥í¤¬¤è¤í¤³¤Ö¡¢¤è¤êË¤«¤ÇËþÂÅÙ¤Î¹â¤¤¿©ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¤Î¤´¾Ò²ð¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²þÄê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¡¦ÌîºÚ¤òÈþÌ£¤·¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯
¡Ö²È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¡¢ÌîºÚ¤òÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤«¤ÄËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë·Á¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³È½¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÁªÂò»è¤ÎÄó¶¡
¤ªµÒÍÍ¤Îµ¤Ê¬¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÁª¤Ù¤ë¡×³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿Íµ¤¤ÎÌÍ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢14¼ïÎà¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÍ¤âÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥é¥À¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï4¼ïÎà¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤â¶Ì¤Í¤®¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¤Û¤«¡¢¥·¡¼¥¶¡¼¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤ª¤Ê¤«¤â¥³¥³¥í¤âGood¤Ê»þ´Ö¡×¤ò±é½Ð
¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃøÌ¾¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤Ë¤è¤ëÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤°ìÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤ä¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×¤ä¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈËõÃã¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤â³È½¼¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡Ê°ìÉô¾¦ÉÊÈ´¿è¡Ë
¤ª¤³¤Î¤ß¥Á¥ç¥¤¥¹ 1,300±ß(ÀÇ¹þ1,430±ß)¡Á
¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¡×¤ò°ì»®¤Ç³ð¤¨¤ë¿·¾¦ÉÊ¡£
¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¤ªÆùÎÁÍý¡Ê4¼ï¡Ë¤È¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎºÌ¤êË¤«¤ÊÌîºÚ¡Ê3¼ï¡Ë¡¢¥½¡¼¥¹¡Ê4¼ï¡Ë¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ë¡¢¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤¤ÆÝ¤ß¥»¥Ã¥È ¤ª¤Ä¤Þ¤ß2ÉÊ
1,210±ß(ÀÇ¹þ1,331±ß)¡Á
»Å»öµ¢¤ê¤Î°ìÇÕ¤Ë¤â¡¢¿©»öÁ°¤Î·Ú¤¤°ìÉÊ¤Ë¤â¡£À¸¥Ó¡¼¥ë¤ä³Ñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ï¥¦¥¹¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤Î¤ª¹¥¤¤Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë1ÇÕ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤È¡¢¤¿¤é¥Þ¥è¥Ý¥Æ¥È¤ä¥ß¥Ë¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¡¢¥ß¥ËÃæ²ÚÌÍ¤Ê¤É14ÉÊ¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò2ÉÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥é¡¼¥á¥ó 1,190±ß(ÀÇ¹þ1,309±ß)
¿ô¼ïÎà¤Î¹á¿ÉÎÁ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡¢»É·ãÅª¤Ê¥¹¡¼¥×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡£¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤Î¹áÌ£ÌîºÚ¤ä½À¤é¤«¤Ê¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¤¬¥¹¡¼¥×¤Ë¤è¤¯Íí¤ß¤Þ¤¹¡£ÊÌÅº¤¨¤Î¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ò¤Î¤»¤ë¤È°ìÁØ¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£ÌÍ¤Ï¡¢Ãæ²ÚÌÍ¡¦¥Þ¥í¥Ë¡¼¡¦¤¦¤É¤ó¤«¤é¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄÉ²Ã¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§ÀÇ¹þ55±ß¡Á
¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ð¥é¥ä
1,090±ß(ÀÇ¹þ1,199±ß)
Âç¹¥É¾¤Î¡Ö¥Á¥¥ó¥¸¥ã¥ó¥Ð¥é¥ä¡×¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥¿¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À·ÜÆù¤òÅ´ÈÄ¤Ç¥°¥ê¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥¸¥ã¥ó¥Ð¥é¥ä¤È»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¤ÏÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Î¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤âÌ£¤ï¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£1983Ç¯¤Î½éÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ²¿ÅÙ¤âÉü³è¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡¢¥Ç¥Ë¡¼¥º¼«Ëý¤Î°ìÉÊ¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÌ¤êÌîºÚ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Á¥é¥¤¥à¤È¥Ó¥Í¥¬¡¼¤Î¥½¡¼¥¹ 1,100±ß(ÀÇ¹þ1,210±ß)
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Õ¥§¥¢¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¡ª¥Ú¥ë¡¼ÎÁÍý¤òÂåÉ½¤¹¤ëµû²ð¤Î¥Þ¥ê¥Í¡Ö¥»¥Ó¡¼¥Á¥§¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¤Ê¤¹¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¿ô¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¤ò¡¢¥é¥¤¥à¤ä¥ì¥â¥ó¿Ý¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥½¡¼¥¹¤Ç¥Þ¥ê¥Í¡£´»µÌ¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤»ÀÌ£¤¬¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
ËãíåÅÚÆé¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥° 1,300±ß(ÀÇ¹þ1,430±ß)
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Õ¥§¥¢¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¡ª¤·¤Ó¤ì¤ë¿É¤µ¤È¿¼¤¤»Ý¤ß¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡¢Ëãíå»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡£²ÖÜ¥¤Ê¤É¤Î¹á¿ÉÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢¿É¤µ¤Î±ü¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö»Ý¿É¡×¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÇºà¤äÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ï¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡ª ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÎÆù½Á¤È¿ÉÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿¥¹¡¼¥×¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£Ç®¡¹¤ÎÅÚÆé¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢»É·ãÅª¤Ê°ìÉÊ¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤·¤½¤ª¤í¤·¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥° 910±ß(ÀÇ¹þ1,001±ß)
¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¡¢¤·¤½¤ª¤í¤·¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¡£¤·¤½¤ª¤í¤·¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÂçÍÕ¡¢¥ì¥â¥ó¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤ÆÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ ¿©Íß¤¬¸ºÂà¤·¤¬¤Á¤Ê½ë¤¤»þ´ü¤â¡¢¤ªÆù¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë°ì»®¤Ç¤¹¡£
D¡Æ£ó¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥×¥ì¡¼¥È
2,220±ß(ÀÇ¹þ2,442±ß)
¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤ä¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤Î¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìÉÊ¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡¢¥Á¡¼¥º¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥±¥¤¥¸¥ã¥ó¥Á¥¥ó¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¤Ë¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥À¥¤¥Ê¡¼¤ÇÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
À¸¥Ï¥à¥µ¥é¥À¡ÁÁª¤Ù¤ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
460±ß(ÀÇ¹þ506±ß)
¤·¤Ã¤È¤ê¤È½À¤é¤«¤¤À¸¥Ï¥à¤ò¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ª¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Î¥µ¥é¥À¤Ï¡¢¹ñ»º¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»ºÃÏ¤«¤é¤ªÅ¹¤ÇÄ´Íý¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¥Ï¥à¤Î¤Û¤É¤è¤¤±öÌ£¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¯¥ë¥È¥ó¤Î¿©´¶¤âÌ£¤ï¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ö¥·¡¼¥¶¡¼¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¡Ö¹ñ»ºÌîºÚ¤Î¾Æ¤¤¿¤Þ¤Í¤®¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Î3¼ïÎà¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æ¥£¥é¥ß¥¹ 500±ß(ÀÇ¹þ550±ß)
1986Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢1990Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¡£°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡¢¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ªËÌ³¤Æ»»º¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥Á¡¼¥º¤ËÍñ¤Î¥³¥¯¤ò²Ã¤¨¡¢¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ËõÃã¤ÈÇò¶Ì¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¥µ¥ó¥Ç¡¼
1,100±ß(ÀÇ¹þ1,210±ß)
¹á¤ê¹â¤¤ËõÃã¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÏÂÍÎÀÞÃï¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ç¤¹¡£ËõÃã¥¢¥¤¥¹¡¢ËõÃã¥¼¥ê¡¼¡¢ËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤âËõÃã¤Å¤¯¤·¡£ËõÃã¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¤äÇò¶Ì¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤ó¤ä¤ê¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ä¥ß¥ë¥¯¥¸¥§¥é¡¼¥È¡¢¤¶¤¯¤¶¤¯¿©´¶¤Î¥°¥é¥Î¡¼¥é¤â¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£Ç»Ì©¤ÊËõÃã¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¿´¤âÏÂ¤à¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¢½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿·½ÉÀ¾¸ýÅ¹¡¢ÀÖºä±ØÁ°Å¹¤Ç¤ÏËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÈÎÇä¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥Þ¥í¥Ë¡¼¤Ï¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó
PR¡¦SPÉô¡¡¹Êó
ÅÅÏÃ¡§03-6238-3567
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§communication@7fs.7andi.co.jp
FAX¡§03-3221-7285
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
https://www.dennys.jp/menu/wellness/
²þÄê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¡¦ÌîºÚ¤òÈþÌ£¤·¤¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯
¡Ö²È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·¡¢ÌîºÚ¤òÈþÌ£¤·¤¯¡¢¤«¤ÄËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë·Á¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤ò³È½¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¤ªµÒÍÍ¤Î¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡×¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÁªÂò»è¤ÎÄó¶¡
¤ªµÒÍÍ¤Îµ¤Ê¬¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖÁª¤Ù¤ë¡×³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¿Íµ¤¤ÎÌÍ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢14¼ïÎà¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÌÍ¤âÁª¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥µ¥é¥À¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï4¼ïÎà¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤â¶Ì¤Í¤®¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Î¤Û¤«¡¢¥·¡¼¥¶¡¼¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡¢¤Ë¤ó¤¸¤ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£°ìÆü¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¤ª¤Ê¤«¤â¥³¥³¥í¤âGood¤Ê»þ´Ö¡×¤ò±é½Ð
¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃøÌ¾¥·¥§¥Õ´Æ½¤¤Ë¤è¤ëÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤°ìÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿©¸å¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¤ä¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×¤ä¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈËõÃã¡É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤â³È½¼¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡Ê°ìÉô¾¦ÉÊÈ´¿è¡Ë
¤ª¤³¤Î¤ß¥Á¥ç¥¤¥¹ 1,300±ß(ÀÇ¹þ1,430±ß)¡Á
¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ö¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¡×¤ò°ì»®¤Ç³ð¤¨¤ë¿·¾¦ÉÊ¡£
¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¤ªÆùÎÁÍý¡Ê4¼ï¡Ë¤È¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎºÌ¤êË¤«¤ÊÌîºÚ¡Ê3¼ï¡Ë¡¢¥½¡¼¥¹¡Ê4¼ï¡Ë¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ù¤ë¡¢¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡É¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤ç¤¤ÆÝ¤ß¥»¥Ã¥È ¤ª¤Ä¤Þ¤ß2ÉÊ
1,210±ß(ÀÇ¹þ1,331±ß)¡Á
»Å»öµ¢¤ê¤Î°ìÇÕ¤Ë¤â¡¢¿©»öÁ°¤Î·Ú¤¤°ìÉÊ¤Ë¤â¡£À¸¥Ó¡¼¥ë¤ä³Ñ¥Ï¥¤¥Ü¡¼¥ë¡¢¥Ï¥¦¥¹¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤Î¤ª¹¥¤¤Ê¥¢¥ë¥³¡¼¥ë1ÇÕ¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥É¥ê¥ó¥¯¥Ð¡¼¤È¡¢¤¿¤é¥Þ¥è¥Ý¥Æ¥È¤ä¥ß¥Ë¥·¡¼¥¶¡¼¥µ¥é¥À¡¢¥ß¥ËÃæ²ÚÌÍ¤Ê¤É14ÉÊ¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤ò2ÉÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢µ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥é¡¼¥á¥ó 1,190±ß(ÀÇ¹þ1,309±ß)
¿ô¼ïÎà¤Î¹á¿ÉÎÁ¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡¢»É·ãÅª¤Ê¥¹¡¼¥×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¡£¥·¥ã¥¥·¥ã¥¿©´¶¤Î¹áÌ£ÌîºÚ¤ä½À¤é¤«¤Ê¥í¡¼¥¹¥È¥Ý¡¼¥¯¤¬¥¹¡¼¥×¤Ë¤è¤¯Íí¤ß¤Þ¤¹¡£ÊÌÅº¤¨¤Î¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ò¤Î¤»¤ë¤È°ìÁØ¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£ÌÍ¤Ï¡¢Ãæ²ÚÌÍ¡¦¥Þ¥í¥Ë¡¼¡¦¤¦¤É¤ó¤«¤é¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄÉ²Ã¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§ÀÇ¹þ55±ß¡Á
¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ð¥é¥ä
1,090±ß(ÀÇ¹þ1,199±ß)
Âç¹¥É¾¤Î¡Ö¥Á¥¥ó¥¸¥ã¥ó¥Ð¥é¥ä¡×¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥¿¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À·ÜÆù¤òÅ´ÈÄ¤Ç¥°¥ê¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹á¤Ð¤·¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥¸¥ã¥ó¥Ð¥é¥ä¤È»Ý¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥°¥ê¥ë¥Á¥¥ó¤ÏÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Î¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¤âÌ£¤ï¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£1983Ç¯¤Î½éÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤Æ²¿ÅÙ¤âÉü³è¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡¢¥Ç¥Ë¡¼¥º¼«Ëý¤Î°ìÉÊ¤ò¤¼¤Ò¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÌ¤êÌîºÚ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡Á¥é¥¤¥à¤È¥Ó¥Í¥¬¡¼¤Î¥½¡¼¥¹ 1,100±ß(ÀÇ¹þ1,210±ß)
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Õ¥§¥¢¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¡ª¥Ú¥ë¡¼ÎÁÍý¤òÂåÉ½¤¹¤ëµû²ð¤Î¥Þ¥ê¥Í¡Ö¥»¥Ó¡¼¥Á¥§¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¤Ê¤¹¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ê¤É¤Î¿ô¼ïÎà¤ÎÌîºÚ¤ò¡¢¥é¥¤¥à¤ä¥ì¥â¥ó¿Ý¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥½¡¼¥¹¤Ç¥Þ¥ê¥Í¡£´»µÌ¤Î¿´ÃÏ¤è¤¤»ÀÌ£¤¬¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
ËãíåÅÚÆé¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥° 1,300±ß(ÀÇ¹þ1,430±ß)
¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Õ¥§¥¢¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥°¥é¥ó¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¡ª¤·¤Ó¤ì¤ë¿É¤µ¤È¿¼¤¤»Ý¤ß¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡¢Ëãíå»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡£²ÖÜ¥¤Ê¤É¤Î¹á¿ÉÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤Ï¡¢¿É¤µ¤Î±ü¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥¯¤ò´¶¤¸¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö»Ý¿É¡×¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£ÁÇºà¤äÀ½Ë¡¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Ï¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡ª ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ÎÆù½Á¤È¿ÉÌ£¤Î¸ú¤¤¤¿¥¹¡¼¥×¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£Ç®¡¹¤ÎÅÚÆé¤ÇÌ£¤ï¤¦¡¢»É·ãÅª¤Ê°ìÉÊ¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤·¤½¤ª¤í¤·¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥° 910±ß(ÀÇ¹þ1,001±ß)
¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ò¡¢¤·¤½¤ª¤í¤·¤Ç¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¡£¤·¤½¤ª¤í¤·¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÂçÍÕ¡¢¥ì¥â¥ó¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤ÆÁÖ¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£ ¿©Íß¤¬¸ºÂà¤·¤¬¤Á¤Ê½ë¤¤»þ´ü¤â¡¢¤ªÆù¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë°ì»®¤Ç¤¹¡£
D¡Æ£ó¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥×¥ì¡¼¥È
2,220±ß(ÀÇ¹þ2,442±ß)
¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¤ä¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤Î¡¢¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìÉÊ¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÀ¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡¢¥Á¡¼¥º¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¥±¥¤¥¸¥ã¥ó¥Á¥¥ó¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¤Ë¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤È¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥À¥¤¥Ê¡¼¤ÇÌ£¤ï¤¦¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
À¸¥Ï¥à¥µ¥é¥À¡ÁÁª¤Ù¤ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°
460±ß(ÀÇ¹þ506±ß)
¤·¤Ã¤È¤ê¤È½À¤é¤«¤¤À¸¥Ï¥à¤ò¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ª¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Î¥µ¥é¥À¤Ï¡¢¹ñ»º¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åÌîºÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»ºÃÏ¤«¤é¤ªÅ¹¤ÇÄ´Íý¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¥Ï¥à¤Î¤Û¤É¤è¤¤±öÌ£¡¢¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¥¯¥ë¥È¥ó¤Î¿©´¶¤âÌ£¤ï¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ö¥·¡¼¥¶¡¼¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¡Ö¤Ë¤ó¤¸¤ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¡Ö¹ñ»ºÌîºÚ¤Î¾Æ¤¤¿¤Þ¤Í¤®¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡×¤Î3¼ïÎà¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æ¥£¥é¥ß¥¹ 500±ß(ÀÇ¹þ550±ß)
1986Ç¯¤Ë½éÂå¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢1990Ç¯¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¡£°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤¿¡¢¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Î¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ªËÌ³¤Æ»»º¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥Á¡¼¥º¤ËÍñ¤Î¥³¥¯¤ò²Ã¤¨¡¢¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ê¤á¤é¤«¤ÇËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ËõÃã¤ÈÇò¶Ì¤Î¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¥µ¥ó¥Ç¡¼
1,100±ß(ÀÇ¹þ1,210±ß)
¹á¤ê¹â¤¤ËõÃã¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÏÂÍÎÀÞÃï¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¤Ç¤¹¡£ËõÃã¥¢¥¤¥¹¡¢ËõÃã¥¼¥ê¡¼¡¢ËõÃã¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤âËõÃã¤Å¤¯¤·¡£ËõÃã¥Ö¥é¥¦¥Ë¡¼¤äÇò¶Ì¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Æ¡¢ËþÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤ó¤ä¤ê¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¤ä¥ß¥ë¥¯¥¸¥§¥é¡¼¥È¡¢¤¶¤¯¤¶¤¯¿©´¶¤Î¥°¥é¥Î¡¼¥é¤â¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£Ç»Ì©¤ÊËõÃã¤ÎÉ÷Ì£¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¿´¤âÏÂ¤à¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¢½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¿·½ÉÀ¾¸ýÅ¹¡¢ÀÖºä±ØÁ°Å¹¤Ç¤ÏËÜ¾¦ÉÊ¤ÏÈÎÇä¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥Þ¥í¥Ë¡¼¤Ï¥Ï¥¦¥¹¿©ÉÊ¥°¥ë¡¼¥×ËÜ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó
PR¡¦SPÉô¡¡¹Êó
ÅÅÏÃ¡§03-6238-3567
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§communication@7fs.7andi.co.jp
FAX¡§03-3221-7285
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
´ØÏ¢¥µ¥¤¥È
https://www.dennys.jp/menu/wellness/