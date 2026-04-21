株式会社OXSV(本社：東京都渋谷区神宮前)は、体験型ストーリーカフェ「ANAKUMA CAFE」の3店舗目となる「ANAKUMA CAFE 京都店」を、2026年5月3日(日)にグランドオープン予定です。出店場所は、国内外から多くの観光客が訪れる京都・河原町三条エリア。原宿店、福岡大名店に続く新店舗として、ANAKUMA CAFEの世界観と体験価値をさらに深化させた店舗を展開します。





ANAKUMA CAFE 京都店 5月3日に河原町三条にてオープン





京都店では、ANAKUMA CAFEとして初となる参加型体験コンテンツ「真実の熊」を導入します。来店者は、店内の“ある小さな穴”に手を差し入れることで、「クマを信じられるか」を問われる京都店限定の体験です。





ANAKUMA CAFE公式Instagramのフォロワーは約1.9万人。非日常体験型コンテンツとして国内外から注目を集めています。ANAKUMA CAFEは観光都市・京都から新たな体験価値を創造していきます。





ANAKUMA CAFE 京都店・外観





京都店限定新アトラクション「真実の熊」





■本件のポイント

・出店概要：京都・河原町にANAKUMA CAFEの3店舗目をオープン予定

・新規性：京都店限定の参加型体験コンテンツ「真実の熊」を開始、その他京都店だけの新体験も展開

・話題性：公式Instagramフォロワー約1.9万人、既存店では来店者の6割以上が訪日外国人

・取材導線：2026年5月2日(土)に、報道関係者・インフルエンサー向けプレオープン取材会を開催予定





ANAKUMA CAFEの8ひきのスタッフが非日常体験をお届けします





■京都の街に、新しい“物語の入口”をつくる

ANAKUMA CAFEは、単なるカフェではありません。「人間に住みかを奪われたクマたちが、人間と共存する未来を目指して営むカフェ」という物語を軸にした、体験型ストーリーカフェです。

緑色の壁に開いた小さな穴。そこから現れるのは、8頭のクマたちのモフモフの手。来店者は商品を受け取るだけでなく、クマたちの世界に触れる“参加者”になります。

原宿店、福岡大名店では、この独自の世界観と受け渡し体験がSNSを中心に話題となり、国内外から多くの注目と来店者を集めてきました。京都店は、その体験価値をさらに一歩進め、「見る」「買う」だけでは終わらない、記憶に残る非日常体験の場として展開します。









■京都店限定の新体験「真実の熊」

「真実の熊」は、ANAKUMA CAFE初の参加型体験コンテンツです。近年、クマをめぐる話題は、出没情報や人身被害とともに語られることが増えています。そうした、クマに対する議論が起こり、厳しい世論があるからこそ、ANAKUMA CAFE 京都店では、クマを一方的に“怖い存在”とする人間の側が、どこまでクマを信じ、理解しようとできるのかを問い直す体験として「真実の熊」を設置しました。

来店者は店内の“ある小さな穴”に手を差し入れ、「クマを信じることができるか」という問いに自分の身体で向き合います。

理屈ではなく、体感で。恐怖か、信頼か。緊張か、好奇心か。その一瞬のためらいと決断が、来店体験を単なるアトラクションではなく、記憶に残る体験へと変えていきます。その選択の先には――信じた人間にだけ、クマから特別な体験と特別な贈り物が届けられます。

このコンテンツは、ANAKUMA CAFEが大切にしてきた「恐れや分断ではなく、理解と信頼から共存を考える」という思想を、より一層、五感で直感的に体験するものです。写真・動画・SNS投稿との親和性が高く、京都店における最大のポイントのひとつです。





クマへの厳しい世論があるからこそ、向き合いたい。

人間がクマを信じられるのかを問う





■京都店で展開予定の新サービス

・クイック受け渡し専用の小さな穴

混雑時でも世界観を損なわず、よりスムーズに商品を受け取れるよう、従来の受け渡し体験とは別に新たな導線を設置します。





・クマ界の三つ星シェフ「ぼるす(Bols)」による本格フード

ANAKUMA CAFEの世界観を体現するフードメニューをオープン後、順次提供予定です。





・フードデリバリー「クーマーイーツ」

京都市内を中心に、自宅・職場・ホテルなどへANAKUMA CAFEの世界観を届けるデリバリーサービスも後日開始予定です。





・京都店限定のANAKUMA BOTTLE

ANAKUMA CAFEの大人気定番商品「ANAKUMA BOTTLE」の京都店限定デザインを展開します。





持ち帰るサステナビリティ「竹素材カップ」での商品提供





京都店でしか手に入らない限定ANAKUMA BOTTLE





■サステナビリティの思想を、物語で終わらせない

ANAKUMA CAFEのクマたちの夢は、「豊かな自然を取りもどす」ことです。この理念は店舗演出や物語設定に留まらず、現実のアクションへも接続していきます。

・売上の一部を森林保全・自然再生のための募金として活用予定

・コーヒーにはフェアトレード認証の豆を使用

・ドリンク資材には環境に配慮した素材を採用





今後は、竹素材カップの持ち帰りサービスも予定しています。使い捨てではなく、体験ごと持ち帰る。そんな新しいエコ体験を構想しています。









■京都から世界へ

京都店は、単なる3店舗目ではありません。ANAKUMA CAFEが「体験 × IP × サステナビリティ」を軸に、国内外へ価値を広げていくための重要拠点です。

すでにアメリカ・コロンビア・中国・ドバイ・クウェート・シンガポール・韓国・ロシアなど、世界各国の実業家からフランチャイズ展開の問い合わせが届いています。文化と伝統、観光と国際性が共存する古都・京都から、クマたちの物語を世界へ。ANAKUMAの物語は、海を越えようとしています。









■ANAKUMA CAFE店長からのコメント

「ボクたちクマは、ずっと森で静かに暮らしていましたくま。でも、気づけばどんどん森がなくなっていきましたくま。だから、怖くても勇気を出して人間さんたちと交流し、触れ合う中でお互いのことを知る。ANAKUMA CAFEは、そのためにつくったんだくま。京都店では、ただ見るだけではなく、もっとお互いのことを深く信じ、知ることができるようになる特別な非日常体験を届けたいと思っていますくま。」

― ANAKUMA CAFE 創業クマ・店長 ぼるす(Bols)









■店舗概要

店舗名 ： ANAKUMA CAFE 京都店

オープン日： 2026年5月3日(日)予定

※前後する可能性があります

所在地 ： 京都府京都市中京区 河原町通三条下る大黒町33-3

営業時間 ： 11：00～22：00 予定

※変更の可能性があります

既存店舗 ： 原宿店(東京)／福岡大名店(福岡)

運営会社 ： 株式会社OXSV

東京都渋谷区神宮前1-23-28 神宮前一丁目ビル1階





＜公式SNS＞

@anakumacafe.kyoto( https://www.instagram.com/anakumacafe.kyoto/?hl=ja )

@anakuma.cafe( https://www.instagram.com/anakuma.cafe/?hl=ja )