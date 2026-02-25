¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹¡ÛÅÔÃÛ¤Þ¤æÈþ ¸ÄÅ¸¡ÖFamiliar Stranger¡×¤ò3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡£¸÷¤È±Æ¡¢°Â²º¤ÈÉÔ²º¤¬Æ±µï¤¹¤ë¡Öµ²±¤ÎÉ÷·Ê¡×¤ò¡¢ÌýºÌ¤È¥ê¥½¥°¥é¥Õ¤ÇÉ½¸½¡£
¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ Ãæ±û¶è GINZA SIX 6F¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÃÛ¤Þ¤æÈþ ¸ÄÅ¸¡ÖFamiliar Stranger¡×¤ò3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥¢¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
ÅÔÃÛ¤Þ¤æÈþ¤Ï¡¢ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØÂ¤·Á³ØÉô¹©·Ý¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢¿ô¡¹¤Î½ñÀÒ¤ÎÁõ²è¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¯¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÌýºÌ¡¢¥ê¥½¥°¥é¥Õ¡¢¤½¤·¤ÆÆ°Êª¤Î¼ó¤òÊÉ¤Ë¾þ¤ë¡È¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡É¤Î·¿¤òÌÏ¤·¤¿Î©ÂÎºîÉÊ¤òÉÛ¤ÈÌÊ¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÏºî¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔÃÛ¤Ï¡¢¿ÍÊª¡¢²È¡¢É÷·Ê¤È¤¤¤Ã¤¿²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò¡¢ÀºÌ©¤ÊÀþ¤Î½Å¤Ê¤ê¤äÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤Î½Å¤Ê¤ê¡¢ÀÅëí¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥½¥°¥é¥Õ¤ÎÈùÌ¯¤Ê¿§¥º¥ì¡¢ÌýºÌ¤ÎÉ®À×¤«¤éÇÁ¤¯åÌÌ©¤Ê¿§¤Î½Å¤Ê¤ê¤Ï¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¼ï¤ÎÍÉ¤é¤®¤äÉÔ²Ä»×µÄ¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¤Î±ü¤ËÌ²¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¾ð·Ê¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·ºî¤ÎÌýºÌ²è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥½¥°¥é¥ÕºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆü¾ï¤Î°ãÏÂ´¶¡×¤òÉÁ¤¤¤¿ÌýºÌ¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¥ê¥½¥°¥é¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÄÉµá¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡¢¤è¤ê¿¼ÁØ¤Ø¤È·¡¤ê²¼¤²¤ÆÉÁ¤¤¤¿»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È
Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤É÷·Ê¤ä¿ÍÊª¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢µ²±¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤ä´¶¾ð¤Î»ÄÁü¤òÉ½¸½¡£¸÷¤È±Æ¡¢°Â²º¤ÈÉÔ²º¤È¤¤¤Ã¤¿ÆóÌÌÀ¤Î¶¦Â¸¤òÃµµá¤·¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ²±¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¸¼¨¤Ë´ó¤»¤Æ
¿ÍÊª¡¢²È¡¢É÷·Ê¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Êª»ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Îµ²±¤ä´¶¾ð¤Î»ÄÁü¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬ÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸÷·Ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÁêÈ¿¤¹¤ëÀ¼Á¤Î¶¦Â¸¡×¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎºîÉÊ¤Ï¤É¤ì¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ë¤É¤³¤«°Å¤¯¡¢°Â¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÉÔ²º¤Ç¡¢¿ÆÌ©¤µ¤Èµ÷Î¥´¶¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸«Ì·½â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤ÎÎ¾µÁÀ¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ÇÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¸«ÃÎ¤é¤ÌÃÎ¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°ãÏÂ´¶¤È¶¦¤Ë¡¢ÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤ËÀø¤à¶¯Îõ¤Êµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢´Ñ¤ëÊý¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ëÛ£Ëæ¤Êµ²±¤¬¡¢²û¤«¤·¤¯¤â¿·¤·¤¤·Ê¿§¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁÉ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÃÛ¤Þ¤æÈþ
¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
ÅÔÃÛ¤Þ¤æÈþ / MAYUMI TSUZUKI
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
1966Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£
1988Ç¯ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¹©·Ý¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀì¹¶¡ËÂ´¶È¡£
ÌýºÌ²è¤È¥ê¥½¥°¥é¥Õ¤Ë¤è¤ëÈÇ²èºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¡¢¸ÄÅ¸¤ä¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¢¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÛ¤Ë¤è¤ëÆ°Êª¤ÎÊÉ³Ý¤±¥ª¥Ö¥¸¥§Fabric trophy¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÏºî³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶á¤Î¸ÄÅ¸
2025Ç¯¡ÖFavorites¡×FEELSEEN GINZA
2025Ç¯¡ÖEveryday Fantasy¡× GALLERY ROOM¡¦A
2025Ç¯¡ÖÄí¤Î¤Ï¤Ê¤·/Garden Tales¡×ECHO GALLERY
2024Ç¯¡ÖWhose Memory? µ²±¤Î¤Õ¤Á¡×Otherwise Gallery
¥°¥ë¡¼¥×Å¸¡¦¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¢
2026Ç¯¡ÖTracig Light¡×YOD TOKYO
2026Ç¯¡ÖLayers¡×GALLERY TAGBOAT¡¡
2025Ç¯¡Ö LUMINE ART FAIR 2025¡×¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É
2025Ç¯¡ÖBeyond the WINDOW¡×ART GALLERY 1¡ÊÂç´ÝÅìµþÅ¹¡Ë
2025Ç¯¡Ö tagboat Art Fair 2025¡×Åìµþ¥Ý¡¼¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç
2025Ç¯¡ÖWAVE2025¡× LURF GALLERY
2025Ç¯¡ÖONE ART Taipei 2025¡×ÂæÏÑ
2024Ç¯¡Ö²µ½÷¥â¡¼¥É ¡½¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ãÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡½¡×Bunkamura Gallery 8
¤Û¤«¡¢¸ÄÅ¸¡¦¥°¥ë¡¼¥×Å¸Â¿¿ô
ºîÉÊÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
²ñ¾ìÅ¸¼¨ºîÉÊ¤Ï¡¢3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§30¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡£
¥×¥ì¥»¡¼¥ë¥¹¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²ñ´ü³«»ÏÁ°¤ËÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥È¤ÎEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖOIL¡×¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎºîÉÊ¤ò3·î16Æü¡Ê·î¡Ë10¡§30¤è¤ê4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë21¡§00¤Î´ü´ÖÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¾ÜºÙ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÅÔÃÛ¤Þ¤æÈþ¡ÖFamiliar Stranger¡×
²ñ´ü¡Ã2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë
»þ´Ö¡Ã10¡§30¡Á21¡§00¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Î¤ß18¡§00ÊÄ¾ì
²ñ¾ì¡Ã¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹ ¥¢¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ë
Æþ¾ì¡ÃÌµÎÁ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ãinfo.ginza@ccc.co.jp
ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://store.tsite.jp/ginza/event/art/52993-1032330225.html
¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹
ËÜ¤ò²ð¤·¤Æ¥¢¡¼¥È¤È⽇ËÜ⽂²½¤ÈÊë¤é¤·¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¡Ö¥¢¡¼¥È¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡Ã¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-10-1 GINZA SIX 6F
±Ä¶È»þ´Ö¡ÃÅ¹ÊÞ¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://store.tsite.jp/ginza/
Facebook¡Ãhttps://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks
X¡Ãhttps://twitter.com/GINZA_TSUTAYA
Instagram¡Ãhttps://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü¤Ï¡¢´ë²è²ñ¼Ò¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë´ë²è½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¡¼¥È¤ò¿È¶á¤Ë¤·¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Å¹ÊÞ´ë²è¤ä¥¢¡¼¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Î¼Â¶È·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç´ë²èÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://www.ccc-artlab.jp/
Instagram¡Ê@ccc_art_lab¡Ë¡Ãhttps://www.instagram.com/ccc_art_lab/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü»ö¶ÈÉô ¹ÊóÃ´Åö
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§cccal.dm@ccc.co.jp
