¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ Ãæ±û¶è GINZA SIX 6F¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÃÛ¤Þ¤æÈþ ¸ÄÅ¸¡ÖFamiliar Stranger¡×¤ò3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢¥¢¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£







¡ÖAt the Portrait Studio¡×, 116.7¡ß91­Ñ, Oil on canvas






³µÍ×

ÅÔÃÛ¤Þ¤æÈþ¤Ï¡¢ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³ØÂ¤·Á³ØÉô¹©·Ý¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢¿ô¡¹¤Î½ñÀÒ¤ÎÁõ²è¤ò¾þ¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¹¤¯¥­¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤Æ¤­¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÌýºÌ¡¢¥ê¥½¥°¥é¥Õ¡¢¤½¤·¤ÆÆ°Êª¤Î¼ó¤òÊÉ¤Ë¾þ¤ë¡È¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡É¤Î·¿¤òÌÏ¤·¤¿Î©ÂÎºîÉÊ¤òÉÛ¤ÈÌÊ¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÏºî¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¹­¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔÃÛ¤Ï¡¢¿ÍÊª¡¢²È¡¢É÷·Ê¤È¤¤¤Ã¤¿²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤ò¡¢ÀºÌ©¤ÊÀþ¤Î½Å¤Ê¤ê¤äÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤Î½Å¤Ê¤ê¡¢ÀÅëí¤Ê¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤ÆÉÁ¤­¤Þ¤¹¡£¥ê¥½¥°¥é¥Õ¤ÎÈùÌ¯¤Ê¿§¥º¥ì¡¢ÌýºÌ¤ÎÉ®À×¤«¤éÇÁ¤¯åÌÌ©¤Ê¿§¤Î½Å¤Ê¤ê¤Ï¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¼ï¤ÎÍÉ¤é¤®¤äÉÔ²Ä»×µÄ¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿´¤Î±ü¤ËÌ²¤ëÉáÊ×Åª¤Ê¾ð·Ê¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·ºî¤ÎÌýºÌ²è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ê¥½¥°¥é¥ÕºîÉÊ¤âÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆü¾ï¤Î°ãÏÂ´¶¡×¤òÉÁ¤¤¤¿ÌýºÌ¤Î¿·ºî¤Ï¡¢¥ê¥½¥°¥é¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÄÉµá¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¡¢¤è¤ê¿¼ÁØ¤Ø¤È·¡¤ê²¼¤²¤ÆÉÁ¤¤¤¿»î¤ß¤Ç¤¹¡£

¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È

Æü¾ï¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤É÷·Ê¤ä¿ÍÊª¤òÉÁ¤­¤Ê¤¬¤é¡¢µ­²±¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤ä´¶¾ð¤Î»ÄÁü¤òÉ½¸½¡£¸÷¤È±Æ¡¢°Â²º¤ÈÉÔ²º¤È¤¤¤Ã¤¿ÆóÌÌÀ­¤Î¶¦Â¸¤òÃµµá¤·¡¢´Õ¾Þ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ­²±¤È½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

Å¸¼¨¤Ë´ó¤»¤Æ

¿ÍÊª¡¢²È¡¢É÷·Ê¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Êª»ö¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¤Îµ­²±¤ä´¶¾ð¤Î»ÄÁü¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬ÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¸÷·Ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÁêÈ¿¤¹¤ëÀ­¼Á¤Î¶¦Â¸¡×¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎºîÉÊ¤Ï¤É¤ì¤â¡¢ÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ë¤É¤³¤«°Å¤¯¡¢°Â¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÉÔ²º¤Ç¡¢¿ÆÌ©¤µ¤Èµ÷Î¥´¶¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸«Ì·½â¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤ÎÎ¾µÁÀ­¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ÇÈ©¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¸«ÃÎ¤é¤ÌÃÎ¿Í¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê°ãÏÂ´¶¤È¶¦¤Ë¡¢ÀÅ¼ä¤ÎÃæ¤ËÀø¤à¶¯Îõ¤Êµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¡¢´Ñ¤ëÊý¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ëÛ£Ëæ¤Êµ­²±¤¬¡¢²û¤«¤·¤¯¤â¿·¤·¤¤·Ê¿§¤È¤Ê¤Ã¤ÆÁÉ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê½Ö´Ö¤ò¶¦Í­¤Ç¤­¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÅÔÃÛ¤Þ¤æÈþ





¡ÖHome, Unknown¡×, 45.5¡ß65.2­Ñ, Oil on canvas






¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë

ÅÔÃÛ¤Þ¤æÈþ / MAYUMI TSUZUKI

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡







1966Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£

1988Ç¯ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¹©·Ý¹©¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀì¹¶¡ËÂ´¶È¡£

ÌýºÌ²è¤È¥ê¥½¥°¥é¥Õ¤Ë¤è¤ëÈÇ²èºîÉÊ¤òÀ©ºî¤·¡¢¸ÄÅ¸¤ä¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¢¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÉÛ¤Ë¤è¤ëÆ°Êª¤ÎÊÉ³Ý¤±¥ª¥Ö¥¸¥§Fabric trophy¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÏºî³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

ºÇ¶á¤Î¸ÄÅ¸

2025Ç¯¡ÖFavorites¡×FEELSEEN GINZA

2025Ç¯¡ÖEveryday Fantasy¡× GALLERY ROOM¡¦A

2025Ç¯¡ÖÄí¤Î¤Ï¤Ê¤·/Garden Tales¡×ECHO GALLERY

2024Ç¯¡ÖWhose Memory? µ­²±¤Î¤Õ¤Á¡×Otherwise Gallery

¥°¥ë¡¼¥×Å¸¡¦¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¢

2026Ç¯¡ÖTracig Light¡×YOD TOKYO

2026Ç¯¡ÖLayers¡×GALLERY TAGBOAT¡¡

2025Ç¯¡Ö LUMINE ART FAIR 2025¡×¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¿·½É

2025Ç¯¡ÖBeyond the WINDOW¡×ART GALLERY 1¡ÊÂç´ÝÅìµþÅ¹¡Ë

2025Ç¯¡Ö tagboat Art Fair 2025¡×Åìµþ¥Ý¡¼¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç

2025Ç¯¡ÖWAVE2025¡× LURF GALLERY

2025Ç¯¡ÖONE ART Taipei 2025¡×ÂæÏÑ

2024Ç¯¡Ö²µ½÷¥â¡¼¥É ¡½¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ãÊªÂ­¤ê¤Ê¤¤¡½¡×Bunkamura Gallery 8

¤Û¤«¡¢¸ÄÅ¸¡¦¥°¥ë¡¼¥×Å¸Â¿¿ô

ºîÉÊÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

²ñ¾ìÅ¸¼¨ºîÉÊ¤Ï¡¢3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§30¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡£

¥×¥ì¥»¡¼¥ë¥¹¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²ñ´ü³«»ÏÁ°¤ËÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¥¢¡¼¥È¤ÎEC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖOIL¡×¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎºîÉÊ¤ò3·î16Æü¡Ê·î¡Ë10¡§30¤è¤ê4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë21¡§00¤Î´ü´ÖÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£

Å¸Í÷²ñ¾ÜºÙ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

ÅÔÃÛ¤Þ¤æÈþ¡ÖFamiliar Stranger¡×

²ñ´ü¡Ã2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á4·î3Æü¡Ê¶â¡Ë

»þ´Ö¡Ã10¡§30¡Á21¡§00¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Î¤ß18¡§00ÊÄ¾ì

²ñ¾ì¡Ã¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹ ¥¢¡¼¥È¥¦¥©¡¼¥ë

Æþ¾ì¡ÃÌµÎÁ

¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ãinfo.ginza@ccc.co.jp

ÆÃ½¸¥Ú¡¼¥¸¡Ãhttps://store.tsite.jp/ginza/event/art/52993-1032330225.html

