¿·µ¡¼´¤Î¾©³Ø¶âºâÃÄ¤¬µëÉÕ¶â¤òÁý³Û¡¢¹âÀìÊÔÆþ¼Ô¤âÂÐ¾Ý¤Ë
°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÂç³ØÀ¸¾©³ØºâÃÄ(°Ê²¼¡¢³Ø¾©ºâÃÄ¡¢2022Ç¯10·îÀßÎ©)¤Ï2026Ç¯2·î1Æü¤Ë¡¢Âè4´ü¤Î¾©³ØÀ¸(µëÉÕ·¿)¤Î±þÊç¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¾©³ØÀ¸1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎµëÉÕ¶â³Û(ÊÖºÑÉÔÍ×)¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê25¡ó(3Ëü±ß)Áý¤ä¤·¤ÆÇ¯´Ö15Ëü±ß¤È¤¹¤ë¡£
³Ø¾©ºâÃÄ¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤Ç¤Î¾©³Ø¶â¤Î±þÊç²èÌÌ(PC¤È¥¹¥Þ¥Û)
¢£¹âÀìÊÔÆþ¼Ô¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¶áÇ¯¡¢¶µ°é³¦¡¦»º¶È³¦¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¹âÀì(¹âÅùÀìÌç³Ø¹»)¤«¤éÂç³Ø¤ËÊÔÆþ¤¹¤ë¼Ô(¹âÀìÊÔÆþ¼Ô)¤Î±þÊç»ñ³Ê¤ò¡¢º£²ó½é¤á¤ÆÀµ¼°¤ËÇ§¤á¤ë¡£ÅöºâÃÄ¤ÎÁª¹ÍÊýË¡¤Ï¡¢Âç³Ø1Ç¯À¸¤Î³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç³Ø1Ç¯À¸¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¤¹âÀìÊÔÆþ¼Ô¤Î±þÊç¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Î»î¹Ô·ë²Ì¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤Æ¡¢Áª¹ÍÊýË¡¤òÀ°È÷¤·¤¿(ÅºÉÕ»ñÎÁ1)¡£
¢£ºâÀ¯ÌÌ¤Î´ðÈ×¶¯²½
»ñ¶â»Ù±ç´ë¶È(¥µ¥Ýー¥¿ー)¤ÏÄ¾¶á¤Þ¤Ç¤Î13¼Ò¤«¤é14¼Ò¤ËÁý¤¨(ÅºÉÕ»ñÎÁ2)¡¢Âè2´üËö(2024Ç¯9·îËö)¤«¤éÂè3´üËö(2025Ç¯9·îËö)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢»ñ»ºµ¬ÌÏ¤¬27¡óÁý¤ÎÌó2,300Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ºâÀ¯ÌÌ¤Ç¤Î´ðÈ×¶¯²½¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£Í¼±¼Ô¤«¤é¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸
ºâÃÄ¥µ¥¤¥È¤Ë·Ç½Ð¤¹¤ëÍ¼±¼Ô¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î16¿Í¤«¤é3¿ÍÁý¤¨¤Æ19¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¼ã¼Ô¤Î³Ø¤Ó¤ä³Ø¾©ºâÃÄ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢¤è¤êÉý¹¤¯±þ±ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë(ÅºÉÕ»ñÎÁ3)¡£
¢£Âè3´ü¤ÎÁª¹ÍÊ¬ÀÏ·ë²Ì
±þÊç¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢Âè3´ü¤ÎÁª¹ÍÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¡¢³Ø¶ÈÍ¥½¨¤ÊÂ¿¤¯¤ÎÂç³ØÀ¸¤«¤é±þÊç¤µ¤ì¤ë¾©³Ø¶âºâÃÄ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤ò¼¨¤·¤¿(ÅºÉÕ»ñÎÁ4)¡£
¢£»²²Ã¼Ô¤«¤éÂè3´ü¸òÎ®²ñ¤Ø¤Î¹â¤¤É¾²Á
2025Ç¯9·î¤Ë70¿Í(¤¦¤Á¾©³ØÀ¸¤Ï19¿Í)¤¬»²²Ã¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸òÎ®²ñ¤Î½ªÎ»¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢0～10¤Î11ÃÊ³¬É¾²Á¤Ç8.9¡¢NPS¥¹¥³¥¢¤¬62¤È¤Ê¤ê¡¢¾©³ØÀ¸¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤ò±þ±ç¤¹¤ë¼Ò²ñ¿Í¤¬¸òÎ®¤¹¤ëÅöºâÃÄ¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿(ÅºÉÕ»ñÎÁ5)¡£
(ÅºÉÕ»ñÎÁ1)³Ø¾©ºâÃÄ¤¬¹âÀìÊÔÆþ¼Ô¤ËÇ§¤á¤¿±þÊç»ñ³Ê¤ÈÁª¹ÍÊýË¡¤ÎÆÃÄ§
2025Ç¯2·î¤Ë¹âÀìÊÔÆþ¼Ô¤«¤é¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¼õ¤±¡¢³ÆÊýÌÌ(¹âÀì´ØÏ¢ÃÄÂÎ¡¢¹âÀì¤Î»öÌ³ÉôÌç¡¢¹âÀìÊÔÆþ·Ð¸³¼ÔÌó10¿Í)¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Åù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±Ç¯¤ÎÁª¹ÍÊýË¡¤ò·èÄê¡¦³«¼¨¤·¡¢Æ±Ç¯¤Î±þÊç¼õÉÕ´ü´Ö¤Î¸åÈ¾¤Ç±þÊç¼õÉÕ¤ò»î¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¡¢Àµ¼°¤Ë±þÊç»ñ³Ê¤òÇ§¤á¤ë¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢¹âÀì¤«¤éÂç³Ø2Ç¯À¸¤ËÊÔÆþ¤¹¤ë¼Ô¤È¤¹¤ë(Âç³Ø4Ç¯À¸¤ÇÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÉ¸½à½¤¶ÈÇ¯¿ô¤¬3Ç¯´Ö¤Ç¡¢Âç³Ø3Ç¯À¸¤ËÊÔÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡ÎÎã¤¨¤ÐÅìµþÂç³Ø¡Ï¤ò´Þ¤à)¡£
¹âÀìÀ¸¤Ï¡¢¼èÆÀ¤Ç¤¤ëÃ±°Ì¿ô¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¹»À¸¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¾®¤µ¤¤¤¿¤á¡¢¼èÆÀÃ±°Ì¿ô¤Ø¤ÎÇÛÅÀ¤Ï¡¢Âç³Ø1Ç¯À¸¤ò·Ð¸³¤·¤¿Â¾¤Î±þÊç¼Ô¤ÎÈ¾Ê¬¤È¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¹âÀì¤Ç¤ÎGPA(À®ÀÓ¤ÎÊ¿¶ÑÅÀ)¤ä¡¢ÊÔÆþ¤¹¤ëÂç³Ø¡¦³ØÉô¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤Ø¤ÎÇÛÅÀ¤ò¤è¤ê¹â¤¯ÀßÄê¤·¤¿¡£
(ÅºÉÕ»ñÎÁ2)2026Ç¯(1～12·î)¤Î¥µ¥Ýー¥¿ー(»ñ¶â»Ù±ç´ë¶È¡£¿½¹þ½ç)
2025Ç¯¤«¤é¤Î·ÑÂ³Ê¬10¼Ò¡§°ËÆ£Ãé¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥µ¥¤¥ª¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÆüÅ´¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSORAMICHI¡¢¥¥Ã¥³ー¥Þ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥®Ìô¶É¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ô¥¡¥ê¥åー¥º¡¢»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥¶ー¥íー¥«¥ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒEduCare¡£
2026Ç¯¤«¤é¤Î¿·µ¬Ê¬4¼Ò¡§ÂçÏÂ¥êー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¨ー¥¶¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Òb-growth¡¢¹çÆ±²ñ¼Ò¥æー¡¦¥¨¥¹¡¦¥¸¥§¥¤¡£
(ÅºÉÕ»ñÎÁ3)³Ø¾©ºâÃÄ¤Ø¤Î¼ç¤Ê±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÈ´¿è(2026Ç¯ÄÉ²ÃÊ¬)
LinkedIn ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÅÄÃæ ¼ãºÚ»á¡§¡Ö³Ø¤ÓÂ³¤±¤ë»ÑÀª¤³¤½¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯ºÇÂç¤ÎÎÏ¤Ç¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ëÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤éÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤ÏÉ¬¤º¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø¾©ºâÃÄ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤½¤Î°ìÊâ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤ÎÄ©Àï¤ò¿´¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Õ¥£¥é¥ó¥½¥í¥Ô¥Ã¥¯ºâÃÄÍý»ö¡¢¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢Á°¼ÒÄ¹¤ÎÄø ¶áÃÒ»á¡§¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÆÃÀ¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢´ðÁÃ¶µ°é¤È¹¤¤»ëÌî¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤±¤ë»þÂå¤¬ËÜ³ÊÅª¤ËÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î³Ø¤Ó¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¥ªー¥ë¥é¥¦¥ó¥Àー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¿¹ËÜ Àé²ì»Ò»á¡§¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ê¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡£³Ø¾©ºâÃÄ¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡È¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÌ¤Íè¡É¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤ò¡¢ÎÏ¶¯¤¯¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë±þ±çÃÄ¡¢¡ÈÌ¤Íè¤ò¿®¤¸¤ëÎÏ¡É¤½¤Î¤â¤Î¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×
(ÅºÉÕ»ñÎÁ4)Âè3´ü¤ÎÁª¹ÍÊ¬ÀÏ·ë²Ì
2025Ç¯1·î¤ËÂè2´ü¤ÎÁª¹ÍÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤òÅöºâÃÄ¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤·¡¢±þÊç¼Ô¤¬Í¥½¨¤ÊÂç³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤¿Î®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè3´ü¤ÎÁª¹ÍÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Ç¤â¡¢±þÊç¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÅÀ(Âç³Ø1Ç¯À¸¤Î¼èÆÀÃ±°Ì¿ô¤äGPA¤È¤¤¤¦Ê¿¶ÑÅÀ¤Ê¤É)¤ÏÂè1´ü¡¦Âè2´ü¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¹â¤¤¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¾®ÏÀÊ¸Áª¹ÍÂÐ¾Ý¼Ô(ºÎÍÑ¼Ô¤ò´Þ¤à)¤Î¡Ö±þÊç»þ¾ðÊó¤ÎÆÀÅÀ¡×¤È¡Ö¾®ÏÀÊ¸¤ÎÆÀÅÀ¡×¤È¤Î´Ø·¸(2026Ç¯¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Âè3´üÊ¬)
Îã¤¨¤Ð¡¢¼èÆÀÃ±°Ì¿ô¤Ï4Ç¯´Ö¤Ç124Ã±°Ì(1³ØÇ¯Ê¿¶Ñ¤Ç31Ã±°Ì)¤ÎÂç³Ø¤¬Â¿¤¤¤È¤³¤í¡¢±þÊç¼Ô¤Î1Ç¯À¸¤Î¼èÆÀÃ±°ÌÊ¿¶Ñ¤Ï45Ã±°ÌÄøÅÙ¤ÈÂ¿¤¤¡£GPA(0～4¤ÎÈÏ°Ï)¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í2.4～2.8ÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢±þÊç¼Ô¤Î1Ç¯À¸¤ÎGPA¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï3.4～3.7ÄøÅÙ¤È¹â¤¤¡£
±þÊç～ºÎÍÑ¤Î³Æ¶ÉÌÌ¤Ç¤Î¿Í¿ô(Â°ÀÊÌ)¤ÈÊ¿¶ÑÅÀ(2026Ç¯¤Ë1·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Âè3´üÊ¬)
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¾©³Ø¶â¥µ¥¤¥È¡Ö¥¬¥¯¥·ー¡×(Ìó1Ëü6000·ï¤Î¾©³Ø¶â¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£ https://gaxi.jp/ )¤Î±¿±ÄÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¾¾¸¶ÎÉÊå»á¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£¡Ö³Ø¾©ºâÃÄ¤Î¾©³Ø¶â¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÎµëÉÕ·¿¾©³Ø¶â¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢Áª¹Í´ð½à¤ÎÌÀ¼¨¤äÁª¹ÍÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤Î¸ø³«¤Ê¤É¡¢±þÊç¼Ô¤Î¥Ëー¥º¤ËÂ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÀè¿ÊÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
ÅöºâÃÄ3´üÀ¸¤Î½÷»Ò³ØÀ¸(Åìµþ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¹ñºÝ¼Ò²ñ³ØÉô2Ç¯À¸¡£2025Ç¯8·îºÎÍÑ)¤Ï¡¢¡ÖÁª¹Í´ð½à¤¬ÌÀ³Î¤Ç¡¢±þÊç¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸øÊ¿¤«¤ÄÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¾©³Ø¶â¤Ç¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³Ø¤Ó¤ä¿ÍÌ®¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢¾©³ØÀ¸¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢¸åÇÚ¤Ë¾©¤á¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÌÀ³Î¤ÊÁª¹Í´ð½à¤È½¼¼Â¤·¤¿¸òÎ®¡×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
(ÅºÉÕ»ñÎÁ5)Âè3´ü¸òÎ®²ñ¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÉ¾²Á
»²²Ã¼Ô¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Î¡ÖÍ§¿Í¤äÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤³¤Î¸òÎ®²ñ¤ò¾©¤á¤ëÅÙ¹ç¤¤¡×(Net Promoter Score¡¢Î¬¾ÎNPS¡£¢¨)¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¹¥³¥¢(62)¤òµÏ¿¤·¤¿¡£²óÅú¿ô¤Ï53¿Í¡£
¢¨NPS¤ÎÍýÏÀÃÍ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹100～¥×¥é¥¹100¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÍÎÏ´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É(¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹)¤ÎNPS¤ÎÂçÈ¾¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤µ¤ì¤ë¡£¿ä¾©ÅÙ¤Ï0～10¤Î11ÃÊ³¬¤ÇÂ¬Äê¤·¡¢¡Ö¿ä¾©¼Ô¡×(9～10ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¿Í)¡¢¡ÖÃæÎ©¼Ô¡×(7～8ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¿Í)¡¢¡ÖÈãÈ½¼Ô¡×(0～6ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤¿¿Í)¤Î3¤Ä¤ËÊ¬Îà¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²óÅú¼ÔÁ´ÂÎ¤ËÀê¤á¤ë¿ä¾©¼Ô¤Î³ä¹ç(¡ó)¤«¤é¡¢ÈãÈ½¼Ô¤Î³ä¹ç(¡ó)¤ò°ú¤¤¤Æ»»½Ð¤·¤¿¿ôÃÍ¤òNPS¥¹¥³¥¢¤È¸Æ¤Ö¡£ÆüËÜ¿Í¤Ï11ÃÊ³¬¤ÎÃæ±û¤¢¤¿¤ê¤Î5～6ÅÀ¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤òÁª¤Ö¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¹çÈãÈ½¼Ô¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òµÏ¿¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¢ã³Ø¾©ºâÃÄ¤Î³µÍ×¢ä
¡¦Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§ °ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÂç³ØÀ¸¾©³ØºâÃÄ
¡¦Íý»öÄ¹¡¡¡§ Â¼ÃæÉÒÉ§(1963Ç¯2·îÀ¸¡£2021Ç¯Æü·ÐBP¤òÂà¿¦¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ µþÅÔÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¡£ÆüËÜ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³Ø²ñÍý»ö)
¡¦ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2022Ç¯10·î
¡¦»ö¶ÈÌÜÅª¡§ ·ÐºÑ»Ù±ç¤òÍ×¤¹¤ë¡¢¾ÍèÍË¾¤ÊÂç³ØÀ¸¤Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÊÖºÑÉÔÍ×¤Î¾©³Ø¶â¤òµëÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë
¡¦»öÌ³½ê¡¡¡§ ¢©107-0062¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-1-31¡¡KDÆîÀÄ»³¥Ó¥ë5F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¢ー¥¯¥íー¥¼¥Ã¥ÈÆâ
¡¦Ìò°÷Åù¡¡¡§ Íý»ö3Ì¾(¤¦¤ÁÍý»öÄ¹1Ì¾)¡¢É¾µÄ°÷3Ì¾¡¢´Æ»ö1Ì¾¡¢Áª¹Í°Ñ°÷10Ì¾¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¸ÜÌä5Ì¾¡¢·×22Ì¾¤Ï¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥»Ö¸þ¤ò¤â¤ÄÌÌ¡¹¤¬ÌµÊó½·¤Ç³èÆ°
¡¦URL¡¡¡¡ ¡§ https://gakusho.or.jp/
¡¦³Ø¾©ºâÃÄ¤ÎÆÃÄ§¡§°Ê²¼¤Î3ÅÀ¡£
(1)ÆÃÄê´ë¶È¤ËÊÐ¤é¤Ê¤¤ÃæÎ©À
¡¦ºâÃÄ¤Î´ð¶â¤Ï¡¢ÁÏÀß¼Ô(²ñ¼Ò°÷¤ÎÂà¿¦¼Ô)¤¬¸Ä¿Í¤ÎÂà¿¦¶â¤Ê¤É¤«¤éµò½Ð¡£
¡¡´ë¶È·ÏÎó¤òÄ¶¤¨¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¤¬»ñ¶â»Ù±ç(2026Ç¯¤Ï¾å¾ì´ë¶È8¼Ò¤ò´Þ¤à14¼Ò)¡£
(2)Â¿ÍÍÀ¤äÆ©ÌÀÀ¤ò½Å»ë
¡¦Áª¹Í°Ñ°÷¤Ï¸½Ìò¤Î´ë¶È¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ëÅù10Ì¾¤Ç¹½À®
¡¡(ÃË½÷³Æ5Ì¾¡¢Ê¸·ÏÍý·Ï³Æ5Ì¾¡¢¿¦¼ï¤ÏÂ¿ÍÍ)¡£
¡¦Ìò°÷Åù¤ÎÎ¬Îò¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÁª¹Í´ð½à¡¢Á°Ç¯¤ÎÁª¹ÍÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤ò³«¼¨¡£
(3)Éý¹¤¤Í¼±¼Ô¤¬±þ±ç
¡¦À¯ÉÜ¤Î¿³µÄ²ñ¤Î°Ñ°÷¤Ê¤É19Ì¾¤¬±þ±ç¡£
¡¦³Ø¾©ºâÃÄ¤Ë¤è¤ë¾©³Ø¶â¤ÎÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤Î5ÅÀ¡£ÆÃ¤Ë(2)(3)(4)¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¤¢¤ë¡£
(1)ÊÖºÑÉÔÍ×
¡¦Ç¯´Ö15Ëü±ß¤ò12Ì¾¤Ë°ì³çµëÉÕ¡ß3Ç¯´Ö(½é²ó¤ÏÂç³Ø2Ç¯À¸¤Î8·î)¡£
(2)Â¾¤Î¾©³Ø¶â¤ÈÊ»ÍÑ²Ä¡¢»ÈÅÓ¼«Í³
¡¦Â¾¤Î¾©³Ø¶â¤È¤ÎÊ»ÍÑ¾õ¶·¤ä¡¢¾©³Ø¶â¤Î»ÈÅÓ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÏÌµ¤·¡£
(3)¶ñÂÎÅª¤ÊÁª¹Í´ð½à¤ò¸ø³«
¡¦ÌÀ³Î¤ÊÁª¹Í´ð½à¤äÇÛÅÀ(¾®ÏÀÊ¸¤ÎºÎÅÀ´ð½à¤äÌÌÀÜÁª¹Í¤ÎºÎÅÀÊýË¡¤ò´Þ¤à)¤ò
¡¡ºâÃÄ¥µ¥¤¥È¤Ç»öÁ°¤Ë¸ø³«¡£±þÊç¾õ¶·¤Ï¿ï»þ¡¢ºâÃÄ¥µ¥¤¥È¤Ë·Ç½Ð¡£
¡¡¹ç³Ê(ºÎÍÑ)²ÄÇ½À¤òÍ½ÁÛ¤·¤ä¤¹¤¤¡£
(4)Â¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤¬²ÄÇ½
¡¦ÍÎÏ¡¦ÃøÌ¾´ë¶È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ë¶Ð¤á¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê´ë¶È¿Í(Áª¹Í°Ñ°÷¤ä
¡¡Ìò°÷¡¢»ñ¶â±ç½õ¤·¤¿´ë¶ÈÅù)¤Èº©¿Æ²ñ¤Ê¤É¤Ç¸òÎ®¤·¡¢³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤ò¤â¤Æ¤ë¡£
(5)³ØÀ¸(¿·2Ç¯À¸)¤¬Ä¾ÀÜ±þÊç
¡¦Âç³Ø¤Î¿äÁ¦Åù¤ÏÉÔÍ×¡£½êÆÀ¤äÀ®ÀÓ¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤Ï¹ç³Ê¼Ô¤À¤±¤ËÄó½ÐµÁÌ³¤¢¤ê¡£