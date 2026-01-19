こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【東京工科大学】東京工科大学デザイン学部「2025年度 卒業制作展」を開催
東京工科大学デザイン学部では、「2025年度 卒業制作展(テーマ：Layer.)」を、2026年1月30日(金)から2月1日(日)まで、蒲田キャンパスにて開催いたします。
本学デザイン学部は、社会や産業、生活環境が大きく変化する時代の中で、2010年の設置以来一貫して「実学」によるデザイン教育を実践してまいりました。また近年では、AIやデジタル技術の急速な進展、価値観の多様化など、デザインに求められる役割はますます拡張しています。本展では、学生一人ひとりの視点から捉えた多様な社会課題に対し、4つのコース(注1)での4年間の学びを通して培った力を生かし、解決へと導くデザインを探求した作品約200点を展示・公開いたします。
会場では、ビジュアルコミュニケーションにおける視覚デザイン、Web・アプリケーション・映像などの情報デザイン、プロダクトやサービスなどの工業デザイン、住空間や公共空間におけるデザインなど多彩な領域の作品を一堂にご覧いただけます。また2月1日(日)10時より、各コースの受賞者らによる公開プレゼンテーションも実施いたします。
■東京工科大学デザイン学部について
1947年に設立された「創美学園」を前身とする学校法人片柳学園が、理工系総合大学のデザイン学部として、2010年に蒲田キャンパスに設置。現在約830名の学生が在籍しています。常に生活の質の向上と技術の発展、持続可能な社会に貢献するとともに、デザインの新しい価値を創造できる人材の育成を目指しています。そのデザインの基礎となる「感性演習」とデジタルを中心とした専門的な技術を身につける「スキル演習」、そして実践的な内容で応用力を身につける専門演習を融合した独自のカリキュラムで来るべきこれからの社会に求められるデザインを探求しています。
(注1) 2020年度より「視覚デザイン専攻／視覚伝達デザインコース・視覚情報デザインコース」「工業デザイン専攻／空間演出デザインコース・工業ものづくりデザインコース」の2専攻4コースの体制。2024年度より新たな4コース体制に進化。
【開催概要】
会 期 2026年1月30日(金)〜2月1日(日) 10:00〜17:00（入場無料）
会 場 東京工科大学 蒲田キャンパス3号館（東京都大田区西蒲田5-23-22）
※JR/東急電鉄「蒲田」駅より徒歩2分
Ｕ Ｒ Ｌ https://www.teu.ac.jp/gakubu/design/sotsuten/index.html
作 品 例 ビジュアルコミュニケーション/Web/インフォグラフィックス/アプリケーションUI/UX
3DCAD/3Dシミュレーション/住空間デザイン/公共空間デザイン/インテリア/雑貨/プロダクト など
■公開プレゼンテーション
日 時 2026年2月1日(日) 10:00〜11:00
会 場 東京工科大学 蒲田キャンパス3号館 31005講義室
内 容 各コースの受賞者および大学院修了予定者による成果発表
参考：昨年度展示風景・作品
