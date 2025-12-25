ナツメアタリ株式会社、Winning Entertainment Group株式会社へ社名変更のお知らせ
ゲーム及び遊技機開発のナツメアタリ株式会社(本社：大阪府大阪市北区 代表取締役社長：小出 光宏)は、2026年1月1日(木)に社名をWinning Entertainment Group株式会社へ変更致します。
新社名ロゴ
【概要】
1)新社名：Winning Entertainment Group株式会社
2)変更日：2026年1月1日(木)
※社名のみの変更となりますので、所在地などの変更はありません。
【社名変更の目的・背景】
当社は、1987年に創業したゲームのナツメ、2002年に誕生した遊技機開発のアタリ、2013年にこれら2社を統合してナツメアタリとなり、ゲーム開発・遊技機開発を中心とした事業を展開してきました。
近年その活動範囲は海外へと広がりを見せ、新しいエンタテインメントが芽吹いています。
そこで、2026年1月より当社はナツメ、アタリの冠を外し心機一転
「Winning Entertainment Group株式会社」に社名を変更し、グローバルエンタテインメント企業としてあらたな一歩を踏み出すことにしました。
【会社概要】
会社名 ： Winning Entertainment Group株式会社
代表者 ： 代表取締役社長 小出 光宏
所在地 ： 大阪府大阪市北区堂島浜2-2-28 堂島アクシスビル11階
TEL ： 06-4795-7177
FAX ： 06-4795-7575
URL ： https://www.winning-ent.co.jp
事業内容： コンテンツ開発事業：グローバル事業